Due milioni e mezzo di euro per "Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente"

"Il Consiglio regionale ha approvato un mio emendamento che, grazie allo stanziamento di circa 2 milioni e mezzo di euro, garantisce la continuità del beneficio ai destinatari del Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente che hanno presentato istanza". Così il capogruppo di Azione in Consiglio regionale e delegato al Welfare, Ruggiero Mennea."Si tratta di una misura fondamentale per assicurare stabilità e sostegno a persone con disabilità e alle loro famiglie. Con questo intervento, che nel corso del tempo ha avuto grande successo grazie alle innovazioni introdotte, intendiamo riaffermare il diritto all'autonomia e all'inclusione sociale, principi cardine del nostro welfare. La Regione Puglia conferma così il proprio impegno a tutela dei cittadini più fragili. È un risultato che rafforza ulteriormente il sistema di protezione e coesione sociale del territorio", conclude il Presidente Mennea