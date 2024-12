Bilancio della Regione Puglia 2024, il commento di Ruggiero Mennea

"Il lavoro che sottintende l'approvazione del bilancio regionale è sempre complesso e tiene conto di tante situazioni che gioco forza si sviluppano nell' andamento dei lavori al fine di calibrare al meglio la necessità di ottimizzare le risorse stanziate. Siamo personalmente soddisfatti di quanto avvenuto durante questa maratona e ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nelle nostre priorità a favore della collettività pugliese". Così Ruggiero Mennea capogruppo di Azione in Consiglio regionale della Puglia e commissario per la Puglia ed il consigliere regionale Sergio Clemente a margine dell'approvazione del bilancio della Regione Puglia."È stato un lavoro complesso che, alla luce di quanto avvenuto con l'approvazione del documento finanziario, vedrà rafforzata la possibilità di operare in segmenti per i quali da sempre la nostra azione politica si è interessata. Affermiamo questo pensando alla necessità di continuare a lottare contro gli sprechi alimentari e farmaceutici. Tutto questo per un duplice obiettivo che vede da un lato la sacrosanta necessità di non buttare cibo commestibile e dall'altra la presa di coscienza da parte di tutti verso comportamenti rispettosi verso il cibo e nei confronti di chi purtroppo non ne ha a sufficienza. In tal senso abbiamo operato anche nel segmento degli sprechi farmaceutici consolidando il nostro impegno alla lotta contro la povertà alimentare e sanitaria - hanno proseguito Mennea e Clemente -. Esprimiamo inoltre personale soddisfazione in merito a quanto approvato relativamente alla priorità di essere vicini al complesso e problematico mondo dell'adolescenza e dei giovani. Anche in questo caso l'approvazione in bilancio di ulteriori dotazioni finanziarie potrà vedere rafforzata la catena operativa tra tutti gli attori che operano per minimizzare i molteplici rischi ai quali sono esposti i nostri giovani.Operativamente saranno realizzati progetti specifici che coinvolgeranno figli, genitori, esperti e istituzioni pubbliche al fine di diminuire quella distanza che amplifica l'esposizione ai rischi dell'alcol, del fumo, del bullismo, del cyber bullismo e della droga.Meritevole di menzione anche quanto realizzato nell'ambito delle politiche legate alla sicurezza avendo ottenuto un significativo risultato relativamente alla attribuzione di qualifica di agente di polizia amministrativa al personale delle aziende di trasporto pubblico locale. Novità importanti anche per lo storico sito di Canne della Battaglia che potrà beneficiare dei fondi Poc per una migliore fruizione in ambito culturale e turistico. Finanziato anche un progetto sperimentale di agricoltura sociale per l'inserimento di disabili e giovani disagiati nel comparto agricolo. Ancora sul fronte della prevenzione,la legge sulla diffusione dell'uso dei defibrillatori sarà finanziata dalle risorse della sanità per aumentarne l'utilizzo attraverso una campagna di formazione specifica'.'In ultimo ma non per ultimo ci riempie di gioia comunicare che concretamente, e non solo attraverso una semplice dotazione finanziaria, sarà sostenuta la candidatura dei riti legati a San Pio da Pietrelcina da inserire nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale nell'ambito della prestigiosa istituzione dell'UNESCO. Del resto la figura di San Pio da Pietrelcina continua ad attrarre milioni di pellegrini da tutto il mondo nella meravigliosa San Giovanni Rotondo e crediamo che a buona ragione debba essere considerata come punta di diamante della nostra regione Puglia e pertanto valorizzata al massimo anche dal punto di vista religioso e spirituale", concludono Mennea e Clemente.--