Raffaele Fitto a Barletta: «Possiamo mandare a casa questo Governo»

Fitto a Barletta presenta la lista di Fratelli d'Italia Cosimo Giuseppe Pastore

«Il centrodestra è unito, abbiamo fatto ammenda degli errori passati e ci presentiamo in modo credibile come alternativa. È questa la vera novità di questa campagna elettorale. Al contrario,».. Lo ha detto questa mattina la leader di Fratelli d'Italia,e lo ha ribadito il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia,«Queste elezioni regionali – ha detto l'ex governatore pugliese – hanno un valore politico molto forte perché possiamo mandare a casa questo governo e finalmente, anche a livello nazionale, avere l'occasione per poter dare una rappresentanza vera, credibile, ma soprattutto legittimata dal consenso elettorale».Raffaele Fitto è stato in visita questa mattina aper lache compongono una delle cinque liste in suo supporto, quella di. «I cinque candidati di Fratelli d'Italia – ha detto Fitto – sono un mix di esperienza, competenza, capacità, territorio, politica, amministrazione ma anche società civile.». A scendere in campo sono l'ex sindaco di Trinitapoli, il consigliere comunale di Trani, la dottoressadi Andria, l'ex assessore biscegliesee l'uscente consigliere regionale di Canosa«Bisogna ripartire da ciò che è accaduto in questi anni – ha aggiunto il candidato alla presidenza regionale».Duro il colpo sferrato al governo di Michele Emiliano, incapace – dice Fitto – di spendere i fondi europei destinati al settore agricolo e di creare infrastrutture, ma che ha aumentato, invece, la pressione fiscale.«Noi abbiamo un'idea diversa di regione – spiega il candidato di Fratelli d'Italia – Vogliamo costruire una regione che guardi allo sviluppo e che crei occupazione, creando le condizioni per far crescere il territorio. Lo faremo con delle proposte specifiche e mirate su alcuni settori fondamentali: utilizzare le risorse europee, realizzare delle infrastrutture in tempi adeguati, riuscire a mettere in campo delle politiche immediate in agricoltura, turismo e sanità e soprattutto affrontare il sistema degli incentivi alle imprese e il rapporto tra formazione e lavoro in modo adeguato.È un programma serio – ha concluso Raffaele Fitto – Parleremo di ciò che non va e del disastro di questi anni, ma parleremo soprattutto di quello che noi vogliamo per il futuro della Puglia».