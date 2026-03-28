Castello di Barletta. <span>Foto Raffaella Daloiso</span>
Castello di Barletta. Foto Raffaella Daloiso
La città

Prorogata la chiusura dei giardini del Castello e del cimitero

Riapertura prevista domani

Barletta - sabato 28 marzo 2026 14.43
Si comunica che, a causa del perdurare dell'allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia, l'ordinanza del Sindaco attualmente in vigore che chiude i giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e il Cimitero cittadino è prorogata. I due luoghi pubblici saranno ulteriormente chiusi a partire dalle ore 00,00 di Venerdì 27 per le successive 20 ore. Si raccomanda sempre alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.
  • Castello di Barletta
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