Prorogata la chiusura dei giardini del Castello e del cimitero

Si comunica che, a causa del perdurare dell'allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia, l'ordinanza del Sindaco attualmente in vigore che chiude i giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e il Cimitero cittadino è prorogata. I due luoghi pubblici saranno ulteriormente chiusi a partire dalle ore 00,00 di Venerdì 27 per le successive 20 ore. Si raccomanda sempre alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.