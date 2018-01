Per il collegio uninominale della Camera, il Puglia 4, che comprende le città di Andria, Canosa di P., Barletta e Trani le prossime 48 ore saranno particolarmente decisive per il centrodestra. Si dovrà scegliere il proprio candidato., dopo l'accordo in extremis avvenuto venerdì sera con la cosiddetta "quarta gamba", che ha definito l'assegnazione dei collegi elettorali, che per la Puglia saranno solo tre, rispettivamente a, non intende cedere il Puglia 4 ad alcun candidato che non sia un azzurro. Pertanto, adesso è giunto il momento delle scelte interne.A meno di clamorosi, sia pure possibili colpi di scena, nel collegio uninominale della Camera si fa sempre più insistente per il centro destra, il nome di, consigliere comunale di Barletta, da contrapporre al capogruppo regionale e consigliere comunale andriese, che è attualmente il nome più suffragato. Ormai, rimasto solo nella città della Disfida e con un centrodestra a Barletta ai minimi storici, la candidatura di Dario Damiani servirebbe a mettere in moto il centro destra per le prossime elezioni comunali di maggio-giugno.Ma tale soluzione, secondo alcuni sondaggi tutti interni al centro destra, rischierebbe di far arrivare terza la coalizione nel collegio Andria Barletta Trani e Canosa di Puglia, qualora ci dovessero essere avversari del calibro di. Praticamente uno smacco se si considera che attualmente i sondaggi danno in Puglia, per l'uninominale alla Camera, una vittoria totale del centrodestra.Accantonata l'ipotesi di, che avrebbe ricevuto il gradimento di tutto il centro destra del territorio e dei vertici regionali, adesso la scelta diventa particolarmente delicata, tenuto conto che già qualcuno da Andria avrebbe fatto arrivare a Luigi Vitali, plenipotenziario di Silvio Berlusconi per la Puglia, che la soluzione più saggia sarebbe proprio la candidatura di Nino Marmo, quella che al momento potrebbe unire tutto il centro destra.