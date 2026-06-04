«PalaMarchiselli, l'ennesima occasione persa nel caos dei lavori pubblici»

Coalizione Civica esprime profonda preoccupazione e indignazione per quanto emerge sull'ennesima vicenda che riguarda il PalaMarchiselli, chiuso ormai da oltre due anni e ancora lontano da una soluzione concreta.Dopo mesi di proclami, conferenze stampa e promesse, scopriamo oggi che i fondi comunali annunciati per la rinascita del palazzetto non ci sono più e che l'Amministrazione è costretta a inseguire l'ennesimo bando statale nella speranza di ottenere risorse esterne. Ancora una volta, quindi, Barletta resta appesa all'incertezza, mentre una struttura strategica per lo sport cittadino continua a degradarsi nell'abbandono. Vale la pena rilevare come la cifra distintiva dell'amministrazione in materia di gestione dei fondi per le opere strategiche della città sia il caos. Basti ricordare che i fondi comunali inizialmente previsti per il PalaMarchiselli erano inizialmente sottratti al rifacimento dell'ex distilleria, successivamente sottratti allo stesso palazzetto per poi essere dirottati per altri interventi. In quello che appare il gioco dell'oca dell'amministrazione di centrodestra, dove le priorità variano a giorni alterni e non c'è certezza di quali siano le opere da realizzare, con quali fondi e con quali tempistiche, a tornare sempre alla casella di partenza sono i poveri cittadini, costretti a subire ritardi e disservizi.È legittimo chiedersi: che fine hanno fatto gli annunci trionfali dei mesi scorsi? Che fine ha fatto il milione e mezzo di euro che l'Amministrazione aveva dichiarato di voler destinare al recupero del PalaMarchiselli? Possibile che ogni progetto importante per la città debba trasformarsi in una corsa disperata all'ultimo finanziamento disponibile? La realtà è che il PalaMarchiselli rappresenta perfettamente il modo di amministrare di questa maggioranza: tante parole, pochi risultati. Nel frattempo società sportive, atleti, famiglie e giovani continuano a pagare il prezzo dell'inerzia politica, vedendo negata la possibilità di utilizzare un impianto che per decenni è stato un punto di riferimento per l'intera comunità.Ancora più grave è constatare che, mentre si rinvia la soluzione del problema, le risorse comunali vengono impiegate per iniziative di carattere prevalentemente propagandistico e per eventi spot destinati a durare poche ore. Con gli stessi fondi si sarebbero potuti finanziare interventi strutturali, investimenti duraturi e servizi realmente utili ai cittadini.Coalizione Civica ritiene che Barletta abbia bisogno di una programmazione seria e trasparente. I cittadini hanno il diritto di conoscere tempi, costi e fonti di finanziamento reali per il futuro del PalaMarchiselli, senza assistere a continui cambi di strategia e a promesse che puntualmente vengono ridimensionate.Per questo chiediamo all'Amministrazione di riferire pubblicamente sullo stato del progetto, di chiarire quali risorse siano effettivamente disponibili e di indicare una tempistica credibile per la restituzione dell'impianto alla città. Barletta non può permettersi altri anni di attesa. Lo sport, i giovani e il patrimonio pubblico meritano rispetto. E meritano soprattutto amministratori capaci di trasformare gli annunci in fatti.