«No all’intitolazione di una via a Sergio Ramelli»

Nel prossimo consiglio comunale di martedì 13 maggio sarà discussa l'intitolazione di una via a Sergio Ramelli giovane del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia. Trentatré tra sigle di partito, associazioni e comitati hanno espresso il proprio dissenso.Le recenti manifestazioni di commemorazione di Sergio Ramelli, alle quali hanno partecipato decine di militanti e gruppi di estrema destra, evidentemente per qualcuno non erano sufficienti.Con profonda preoccupazione apprendiamo della proposta della consigliera comunale di Fratelli di Italia di intitolare una via a Sergio Ramelli, una figura legata a un periodo buio della storia italiana, divenuta nel tempo un simbolo utilizzato da forze politiche che si richiamano apertamente alla destra eversiva e che quindi non merita di essere elevata a simbolo cittadino.Questa scelta, imposta da una maggioranza di centrodestra che sostiene un Sindaco socialista, al quale chiediamo un sussulto di cultura politica e istituzionale, è un oltraggio alla memoria di una città come Barletta che si fregia di due medaglie d'oro per la Resistenza e non può permettersi ambiguità rispetto ai valori antifascisti sanciti dalla Costituzione.Se davvero si vuole onorare la memoria di quanti morirono quando l'odio politico armava le piazze e rubava la vita a giovani, sarebbe auspicabile evitare strumentalizzazioni ed aprire una profonda riflessione pubblica su quegli anni e su quanto sta accadendo ai nostri giorni.Invitiamo pertanto l'Amministrazione comunale a riconsiderare questa decisione, e a concentrarsi sui veri problemi della nostra città, che necessita di soluzioni concrete, condivise e di risposte alle numerose problematiche che la nostra comunità sta evidenziando in questo, difficile, periodo storico.1. Ambulatorio popolare Barletta2. ANPI Barletta3. ANPI BAT4. Archeoclub d'Italia APS Sede storica di Canne della Battaglia Barletta5. ARCI Carlo Cafiero6. Associazione di categoria Cultura e Spettacolo7. Barletta e Avest8. Camera del Lavoro Barletta9. Centro per le famiglie10. CGIL Bat11. Circolo Antonio Comastri e Franco Ferrara Partito Democratico Barletta12. Circolo Franco Dambra Sinistra Italiana Barletta13. Coalizione Civica14. Comitato 16715. Comitato di quartiere Medaglie d'oro16. Comitato Italiano pro Canne della Battaglia - Odv17. Comitato Vie Donizetti e Rossini18. Confesercenti Bat19. Emiliano Sindaco di Puglia20. Giovani Democratici Barletta21. Gruppo territoriale MoVimento 5 Stelle Barletta22. Italia Viva Barletta23. La prima radice24. Libera Barletta25. Operazione Aria Pulita26. Osservatorio Giulia e Rossella - Centro antiviolenza ETS27. Osservatorio Neofascismi Puglia28. Partito Comunista Italiano Puglia29. Per Barletta30. PSI Barletta31. Se non ora, quando? Barletta32. SPI CGIL BAT33. Vicini al Cittadino - Odv