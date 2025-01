Mercoledì 15 gennaio torna il consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per Mercoledì 15 Gennaio 2025 con inizio alle ore 09,30 in seduta di prima convocazione.Ordine del giorno1) RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 230/2024 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA - AVVOCATURA. (Proposta 2)2) RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1632/2024 DEL TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO (N. 2658/2019 R.G.) - AVVOCATURA COMUNALE. (Proposta 3)3) RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 246/2024 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA - AVVOCATURA. (Proposta 4)4) RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N.4243/2024, PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SETTIMA) – AVVOCATURA. (Proposta 5)5) RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 29/2021, PRONUNCIATA DAL T.A.R. PUGLIA SEDE DI BARI, SEZ. III - AVVOCATURA. (Proposta 7)6) RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZE R.G.E. N. 1017 E 1019/2023 EMESSE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIB. DI TRANI AVVOCATURA (Proposta 151)7) DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI AI SENSI DELLART.31 COMMA 5 DEL D.P.R. 380/01 SUL SUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA FOGGIA N 84 E RIPORTATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N. 12 PARTICELLA N. 1196 (Proposta 156)8) REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU SUOLO E SOTTOSUOLO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA – APPROVAZIONE (Proposta n°8)