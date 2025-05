Martedì 13 maggio torna il consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per Martedì 13 Maggio 2025 con inizio alle ore 16,30 in seduta di prima convocazione.Ordine del giorno1) Approvazione rendiconto Esercizio Finanziario 2024 (Proposta 43)2) Art.3 Comma1 Lett.C L.R.Puglia n°18/2019. Permuta di aree tra LIDL ed il Comune di Barletta in attuazione degli obiettivi della Rigenerazione urbana stabiliti dal DPRU approvato con le deliberazioni di Consiglio comunale n°5 del 12 Maggio 2011 e n°53 del 23 Aprile 2018 – Provvedimenti (Proposta 46)3) Ordine del Giorno ai sensi dell'Art.60 del Regolamento del Consiglio comunale: Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli.