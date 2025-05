Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche

Il Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane ha pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Barletta, nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sul Portale di reclutamento della Funzione Pubblica, n. 5 Avvisi per manifestazione di interesse al convenzionamento con il Comune di Barletta per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, espletati da altre amministrazioni pubbliche, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, delle seguenti n. 7 unità di personale:n.2 Collaboratori professionali, Area Operatori esperti, ex Categoria B3, CCNL Funzioni Locali;n.1 Istruttore tecnico, Area Istruttori, ex Categoria C, CCNL Funzioni Locali;n.1 Istruttore informatico, Area Istruttori, ex Categoria C, CCNL Funzioni Locali;n.2 Istruttori direttivi tecnici, Area dei Funzionari E.Q., ex Categoria D, CCNL Funzioni Locali;n.1 Istruttore direttivo tecnico-Ingegnere ambientale, Area dei Funzionari E.Q., ex Categoria D, CCNL Funzioni Locali.Gli avvisi sono indirizzati alla Regione Puglia e a tutti i Comuni e le Province/Città Metropolitana della Regione Puglia, finalizzati a reperire le disponibilità degli Enti all'utilizzo di proprie graduatorie concorsuali vigenti.Il termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del 19/05/2025, decimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione.Di seguito il link dell'apposita sezione Bandi di concorsi del portale PAT, per un'immediata consultazione: Bandi di concorso