Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano da spettacolo in Gara 2 a Spa e conquista un bellissimo secondo posto

Cronaca di Gara 2

Partenza : il poleman Pro AM Van der Drift mantiene la prima posizione davanti al polacco Jerzy Spinkiewicz (team UNIQ) e all'altro pilota Pro Am Milos Pavlovic. Resta undicesima la Lamborghini Huracàn numero 15 del team Rexal Villorba Corse, con al volante Nicholas Pujatti, giovane compagno di squadra di Benny Strignano;

: il poleman Pro AM Van der Drift mantiene la prima posizione davanti al polacco Jerzy Spinkiewicz (team UNIQ) e all'altro pilota Pro Am Milos Pavlovic. Resta undicesima la Lamborghini Huracàn numero 15 del team Rexal Villorba Corse, con al volante Nicholas Pujatti, giovane compagno di squadra di Benny Strignano; 5' di gara : posizioni pressochè invariate, con la classifica di categoria Pro che vede davanti Spinkiewicz (Polonia, team UNIQ), seguito da Salonen (Finlandia, team Leipert), Iaquinta (Italia, DL Racing) ,Thalin (Svezia, team Leipert), Spina (Italia, team Oregon), Fraboni (team Oregon), Giraud (Francia, Rexal Villorba Corse) e Pujatti (Italia, Rexal Villorba Corse);

: posizioni pressochè invariate, con la classifica di categoria Pro che vede davanti Spinkiewicz (Polonia, team UNIQ), seguito da Salonen (Finlandia, team Leipert), Iaquinta (Italia, DL Racing) ,Thalin (Svezia, team Leipert), Spina (Italia, team Oregon), Fraboni (team Oregon), Giraud (Francia, Rexal Villorba Corse) e Pujatti (Italia, Rexal Villorba Corse); 10' di gara : Pujatti scala in nona posizione in classifica generale, sopravanzando anche la vettura gemella del team Villorba corse del francese Hugo Giraud. Il pilota friulano è ora a mezzo secondo da Patrik Fraboni del team Oregon;

: Pujatti scala in nona posizione in classifica generale, sopravanzando anche la vettura gemella del team Villorba corse del francese Hugo Giraud. Il pilota friulano è ora a mezzo secondo da Patrik Fraboni del team Oregon; 15' di gara : Nicholas Pujatti supera brillantemente Patrik Fraboni e si porta in ottava posizione, ma subisce ben presto il controsorpasso da parte del pilota leader della classifica di Categoria Pro;

: Nicholas Pujatti supera brillantemente Patrik Fraboni e si porta in ottava posizione, ma subisce ben presto il controsorpasso da parte del pilota leader della classifica di Categoria Pro; 18' di gara : Pujatti perde un'altra posizione in classifica generale, superato anche dal pilota belga di categoria Am Stephane Lemeret;

: Pujatti perde un'altra posizione in classifica generale, superato anche dal pilota belga di categoria Am Stephane Lemeret; 20' di gara : all'apertura della pit lane per le soste obbligatorie Pujatti risale in nona posizione generale grazie a un errore di Patrik Fraboni, che ora segue a mezzo secondo il pilota friulano. Benny Strignano intanto si prepara per il suo turno di guida;

: all'apertura della pit lane per le soste obbligatorie Pujatti risale in nona posizione generale grazie a un errore di Patrik Fraboni, che ora segue a mezzo secondo il pilota friulano. Benny Strignano intanto si prepara per il suo turno di guida; 23' di gara : Nicholas Pujatti rientra ai box con Spinkiewicz e Thalin per il cambio guida e la sosta obbligatoria;

: Nicholas Pujatti rientra ai box con Spinkiewicz e Thalin per il cambio guida e la sosta obbligatoria; 25' di gara : Benny Strignano entra in pista alle spalle di Jerzy Spinkiewicz (team UNIQ, che invece corre in solitaria e ha scontato i canonici tre secondi di penalità) e di Axel Bengtsson (che per il team Leipert ha sostituito Manz Thalin). Per la categoria Pro rientrano ai box anche Fraboni, Iaquinta, Giraud e Salonen;

: Benny Strignano entra in pista alle spalle di Jerzy Spinkiewicz (team UNIQ, che invece corre in solitaria e ha scontato i canonici tre secondi di penalità) e di Axel Bengtsson (che per il team Leipert ha sostituito Manz Thalin). Per la categoria Pro rientrano ai box anche Fraboni, Iaquinta, Giraud e Salonen; 30' di gara : finisce fuori pista la vettura numero 22 del team Rexal Villorba Corse guidata dallo svizzero Nathanael Berreby, che aveva appena rilevato ilvolante da Hugo Giraud;

: finisce fuori pista la vettura numero 22 del team Rexal Villorba Corse guidata dallo svizzero Nathanael Berreby, che aveva appena rilevato ilvolante da Hugo Giraud; 34' di gara : entra in pista la safety car a causa dell'uscita di pista dello svizzero Kevin Gilardoni, compagno di squadra di Simone Iaquinta e leader della classifica generale di categoria Pro a pari merito con la coppia Fraboni-Rytter del team Oregon, dopo un contatto con il polacco Jerzy Spinkiewicz. La classifica delle vetture di categoria Pro vede in testa lo svedese Axel Bengtsson ( team Leipert), davanti a Spinkiewicz (team UNIQ), al finlandese Hernri Tuomaala (entrato al posto di Salonen per il team Leipert), al brasiliano Leitske Grotta (compagno di squadra di Alfio Spina nel team Oregon), e Benny Strignano, risalito in sesta posizione in classifica generale e quinta di categoria Pro, mentre ha perso posizioni anche Silas Rytter, scivolato in decima posizione;

: entra in pista la safety car a causa dell'uscita di pista dello svizzero Kevin Gilardoni, compagno di squadra di Simone Iaquinta e leader della classifica generale di categoria Pro a pari merito con la coppia Fraboni-Rytter del team Oregon, dopo un contatto con il polacco Jerzy Spinkiewicz. La classifica delle vetture di categoria Pro vede in testa lo svedese Axel Bengtsson ( team Leipert), davanti a Spinkiewicz (team UNIQ), al finlandese Hernri Tuomaala (entrato al posto di Salonen per il team Leipert), al brasiliano Leitske Grotta (compagno di squadra di Alfio Spina nel team Oregon), e Benny Strignano, risalito in sesta posizione in classifica generale e quinta di categoria Pro, mentre ha perso posizioni anche Silas Rytter, scivolato in decima posizione; 44' di gara : la safety car rientra ai box e la gara riparte con Benny Strignano che opera subito un gran sorpasso ai danni di Leitzke Grotta portandosi in quarta posizione in categoria Pro);

: la safety car rientra ai box e la gara riparte con Benny Strignano che opera subito un gran sorpasso ai danni di Leitzke Grotta portandosi in quarta posizione in categoria Pro); 46' di gara : altro fantastico sorpasso di Benny Strignano, che dopo uno spettacolare duello nel mitico tratto di Eau Rouge-Raidillon ha la meglio su Henri Tuomaala;

: altro fantastico sorpasso di Benny Strignano, che dopo uno spettacolare duello nel mitico tratto di Eau Rouge-Raidillon ha la meglio su Henri Tuomaala; 49' di gara : la direzione gara commina una penalità a Jerzy Spinkiewicz a causa del precedente contatto con Kevin Gilardoni.Ora Benny Strignano è secondo dietro ad Axel Bengtsson;

: la direzione gara commina una penalità a Jerzy Spinkiewicz a causa del precedente contatto con Kevin Gilardoni.Ora Benny Strignano è secondo dietro ad Axel Bengtsson; Fine gara: per la categoria Pro, vince Gara 2 di Spa Francorchamps la coppia svedese del team Leipert Thalin-Bengtsson, davanti a uno splendido Benedetto Strignano, autore di una grandissima rimonta. Terza la coppia tutta finlandese del team Leipert formata da Salonen e Tuomaala.

Uno strepitoso Benny Strignano conquista in Gara 2 a Spa Francorchamps un secondo posto tanto insperato alla vigilia, tanto esaltante per la grande rimonta finale con il quale è arrivato. A restare negli occhi del pubblico del leggendario circuito belga è rimasto soprattutto il fantastico sorpasso del pilota barlettano del team Rexal Villorba Corse ai danni del finlandese del team Leipert Henri Tuomaala al culmine di un esaltante ruota a ruota nel tratto Eau Rouge-Raidillon, vale a dire uno dei uno dei tratti più iconici dell'automobilismo mondiale.La gara della Lamborghini Huracàn numero 15 ha avuto inizio dall'udicesimo posto in griglia, e con il primo turno di guida coperto da Nicholas Pujatti, il quale dopo 23 minuti di tutto sommato buona gestione ha passato la mano a Benny Strignano in nona posizione di classifica generale, e in settima di categoria Pro.All'ingresso in pista Benny Strignano guadagna subito una posizione, passando la sesto posto di categoria Pro e settimo in classifica generale, tutto questo prima dell'ingresso in pista della safety car, a causa del contatto tra il polacco Jerzy Spinkiewicz del team UNIQ, e del ticinese leader della classifica generale Kevin Gilardoni, la cui Lamborghini numero 72 si pianta definitivamente nella ghiaia.Il ritiro forzato dalla gara di Gilardoni costerà a Spinkiewicz una pesante penalità di 75 secondi, che lo relegherà nelle retrovie del gruppo.E mentre GIlardoni e Spinkiewicz si annullano praticamente a vicenda, a dar man forte alla grande rimonta di Strignano vi è anche la perdita di posizioni di Silas Rytter, quest'ultimo autore insieme a Patrik Fraboni di uanpresatzione non certo scintillante in questa Gara 2.Gara 2 che nel finale vede Benny Strignano prima sbarazzarsi del giovane brasiliano Leitske Grotta con un gran sorpasso ne tratto centrale medio veloce del tracciato, e poi il sorpasso capolavoro ai danni di Tuomaala con il quale il pilota barlettano del team Rexal Villorba Corse artiglia un gran bel podio, riducendo nel contempo le distanze in classifica dalle coppie Rytter-Fraboni e Gilardoni-Iaquinta.Il prossimo appuntamento con la fase europea del Super Trofeo Lamborghini è ora al Nürburgring nell'ultimo weekend di agosto.