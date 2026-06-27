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Concerto di Gemellaggio Corale a Barletta: la musica unisce Puglia e Lazio

In programma oggi sabato 27 giugno

Barletta - sabato 27 giugno 2026 Comunicato Stampa
Un ponte invisibile fatto di musica, voci e passione sta per unire la Puglia e il Lazio in un appuntamento culturale di ottimo livello. Oggi, sabato 27 giugno 2026, alle ore 20.45, la città di Barletta si colorerà di atmosfere sonore, ospitando un prestigioso Concerto di Gemellaggio Corale Interregionale.

L'evento, dal titolo evocativo "Armonie senza confini e sorprese in musica", promette di regalare ai cittadini e agli appassionati un weekend corale di straordinaria intensità.

Due eccellenze sul palco

Il concerto vedrà il confronto e l'intreccio di due realtà corali molto interessanti:
  • Il Coro polifonico "Il Gabbiano" di Barletta, guidato dal direttore Gianluigi Gorgoglione, che farà gli onori di casa.
  • Il Coro polifonico "OpusIncanto" di Roma, diretto da Alessandro Vicari.
Ad impreziosire le esecuzioni ci sarà il maestro Antonio Piccialli, che curerà magistralmente l'accompagnamento pianistico della serata.

Una tradizione di successi e qualità

Per il Coro "Il Gabbiano" questo appuntamento non è un caso isolato, bensì il coronamento di una felice e longeva tradizione. Da anni, infatti, la compagine barlettana promuove gemellaggi corali nazionali e internazionali, iniziative che riscuotono regolarmente un grande successo di critica e di pubblico.

Il segreto di questo successo risiede nell'ottimo livello qualitativo dei gruppi ospitati e nella cura delle performance. I programmi musicali proposti dal "Gabbiano" si rivelano ogni volta estremamente coinvolgenti, capaci di trasmettere emozioni e di lasciare il pubblico entusiasta. Anche per questa serata speciale, gli organizzatori mantengono il riserbo ma promettono: le sorprese musicali non mancheranno.

I patrocini dell'evento
L'evento è organizzato dal Capitolo Cattedrale S. Maria Maggiore e Chiesa di San Michele di Barletta, a testimonianza del valore culturale e della solennità dell'iniziativa. Il concerto gode inoltre del patrocinio di:
  • Chorus Inside Puglia (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi)
  • Federcori (Federazione Nazionale Corale)

Info utili per il pubblico

Per permettere la massima divulgazione della cultura musicale sul territorio, l'ingresso al concerto è libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori consigliano puntualità.
  • Concerto
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