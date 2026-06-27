Concerto di Gemellaggio Corale a Barletta: la musica unisce Puglia e Lazio

Due eccellenze sul palco

Il Coro polifonico "Il Gabbiano" di Barletta, guidato dal direttore Gianluigi Gorgoglione, che farà gli onori di casa.

di Barletta, guidato dal direttore Gianluigi Gorgoglione, che farà gli onori di casa. Il Coro polifonico "OpusIncanto" di Roma, diretto da Alessandro Vicari.

Una tradizione di successi e qualità

Chorus Inside Puglia (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi)

(Associazione Regionale dei Cori Pugliesi) Federcori (Federazione Nazionale Corale)

Info utili per il pubblico

Un ponte invisibile fatto di musica, voci e passione sta per unire la Puglia e il Lazio in un appuntamento culturale di ottimo livello. Oggi,, la città di Barletta si colorerà di atmosfere sonore, ospitando un prestigiosoL'evento, dal titolo evocativo "Armonie senza confini e sorprese in musica", promette di regalare ai cittadini e agli appassionati un weekend corale di straordinaria intensità.Il concerto vedrà il confronto e l'intreccio di due realtà corali molto interessanti:Ad impreziosire le esecuzioni ci sarà il maestro, che curerà magistralmente l'accompagnamento pianistico della serata.Per il Coro "Il Gabbiano" questo appuntamento non è un caso isolato, bensì il coronamento di una felice e longeva tradizione. Da anni, infatti, la compagine barlettana promuove gemellaggi corali nazionali e internazionali, iniziative che riscuotono regolarmente un grande successo di critica e di pubblico.Il segreto di questo successo risiede nell'ottimo livello qualitativo dei gruppi ospitati e nella cura delle performance. I programmi musicali proposti dal "Gabbiano" si rivelano ogni volta estremamente coinvolgenti, capaci di trasmettere emozioni e di lasciare il pubblico entusiasta. Anche per questa serata speciale, gli organizzatori mantengono il riserbo ma promettono:L'evento è organizzato dal Capitolo Cattedrale S. Maria Maggiore e Chiesa di San Michele di Barletta, a testimonianza del valore culturale e della solennità dell'iniziativa. Il concerto gode inoltre del patrocinio di:Per permettere la massima divulgazione della cultura musicale sul territorio,sino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori consigliano puntualità.