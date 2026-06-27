Paolo Porziotta
Paolo Porziotta
Speciale

La BCC di Andria anche a Barletta dal 29 giugno

La nuova sede BdA è pensata come uno spazio aperto, multifunzionale, moderno e accogliente

Barletta - sabato 27 giugno 2026 15.27 Comunicato Stampa
"Vent'anni fa nasceva ad Andria, città d'elezione, un progetto fondato sulla fiducia, sulla cooperazione e sul legame profondo con il Territorio e la Comunità. In questi due decenni siamo cresciuti come una vera Famiglia, abbiamo accompagnato le istanze di professionisti, giovani, pensionati, artigiani, agricoltori e dato forza e sostegno alle piccole e medie imprese. Oggi, quel percorso compie un altro passo storico e fortemente simbolico: la BCC di Andria inaugura una nuova filiale nella vicina Barletta, città gemella e co-capoluogo di provincia". Così Paolo Porziotta, presidente di Banca di Andria, in sede di presentazione della nuova filiale dell'Istituto di Credito, che verrà inaugurata lunedì 29 giugno.

"Non si tratta semplicemente di aggiungere una bandierina celebrativa sulla mappa di espansione della Banca – sottolinea Porziotta. Questa nuova apertura rappresenta piuttosto l'evoluzione naturale di un impegno preso vent'anni fa. Intendiamo unire e cementare le comunità più vitali della Provincia, portando il nostro modo differente di fare banca – basato sull'ascolto, sull'empatia e sulla relazione diretta tra le persone – in un centro pulsante, dinamico e ricco di storia come Barletta".

"Mentre il mondo finanziario diventa sempre più impersonale, digitale e distante, BdA sceglie di andare controcorrente. Manteniamo intatto quel prezioso spirito solidaristico di banca di prossimità che caratterizza il Credito Cooperativo fin dalle sue origini. Per noi – conclude Porziotta - cooperare significa reinvestire le risorse del territorio nel territorio stesso, sostenendo l'economia reale e creando valore sociale ed economico a chilometro zero".

La nuova sede BdA in via Andria 5 a Barletta è pensata come uno spazio aperto, multifunzionale, moderno e accogliente, sviluppato su una superficie di oltre 200 metri quadri.

"Qui la tecnologia è uno strumento per semplificare la vita – ricorda Nicola Bitetto, direttore generale dell'Istituto – e non a caso la filiale sarà dotata di ATM evoluto per prelievi e versamenti; di Cassa Self Assistita all'interno; di cassette di sicurezza ed altri presidi per la clientela. Ma il vero cuore pulsante restano le persone. Ad attendervi troverete una squadra di giovani consulenti pronti ad ascoltare i vostri progetti, le vostre esigenze, le vostre istanze. Perché per noi ogni cliente non è un numero, bensì un volto, una storia e un partner di un futuro comune e condiviso".

La cerimonia inaugurale della nuova filiale è calendarizzata per lunedì 29 giugno alle ore 19:30, alla presenza delle autorità civili, politiche, militari e religiose del territorio. Nella circostanza la sede ospiterà un'opera inedita di Arianna Todisco, fotoreporter free lance, fotografa documentarista e visual storyteller di origini barlettane, dal titolo "Disincanto". L'opera rientra nel prezioso catalogo del Progetto "Futuri Emergenti Italiani" varato da Bcc "Arte & Cultura" di Iccrea Banca. La suggestiva installazione fotografica luminosa - di natura fortemente intimista e dedicata alla memoria del Padre - rimarrà esposta al pubblico per tutta l'estate.
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