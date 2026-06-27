Divin Solstizio, V^ edizione
Divin Solstizio, V^ edizione
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Grande successo di pubblico per la 5a edizione del Divin Solstizio

Protagonisti artigiani e stilisti locali

Barletta - sabato 27 giugno 2026 14.58 Comunicato Stampa
Una notte di magia tra mare, moda e inclusione ha illuminato il litorale di Barletta con la quinta edizione de "Il Divin Solstizio", l'evento che come da tradizione, celebra l'arrivo dell'estate attraverso la creatività e l'eccellenza del territorio pugliese. Protagonisti della serata nella suggestiva cornice del lido Malibù, sono stati gli artigiani e gli stilisti locali, che hanno raccontato la Puglia attraverso creazioni ispirate ai suoi paesaggi, ai suoi colori e alle sue tradizioni. Organizzata dall'associazione Divine del Sud, patrocinata da Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Barletta, CNA Puglia e CNA Bari a Bat, la manifestazione ha trasformato la spiaggia in una suggestiva passerella a cielo aperto, dove natura e moda si sono fuse in uno spettacolo ricco di fascino. Al centro dell'evento, presentato da Francesca Rodolfo e Domenico Bucci, l'atteso défilé di moda inclusiva. Conchiglie, stelle marine e coralli, simboli del Mediterraneo, sono diventati preziosi gioielli e raffinati accessori, reinterpretati in pezzi unici capaci di evocare la luce, i profumi e le atmosfere dell'estate. Le collezioni hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra i diversi momenti della giornata: dagli ampi cappelli, bikini e copricostumi glamour pensati per la spiaggia, fino agli eleganti abiti da sera, impreziositi da acconciature morbide, make-up delicati, sandali gioiello e accessori esclusivi. Uno stile sofisticato che ha saputo coniugare eleganza e mondanità in un perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Grande spazio anche all'artigianato, con la paglia dei campi pugliesi trasformata in borse ricercate, arricchite da nappine, nastri, cristalli e richiami al "sacro popolare", in un omaggio simbolico all'identità di Divine del Sud e al profondo legame tra spiritualità e femminilità. A conquistare la scena anche l'alta sartoria, con abiti da uomo e da donna realizzati in sete e tessuti pregiati, impreziositi da Swarovski e paillettes, pensati per le occasioni più esclusive. Gran finale dedicato al sogno del matrimonio, con una romantica creazione bridal che regalato al pubblico l'immagine suggestiva di un "sì" pronunciato davanti al mare, tra emozione, eleganza e bellezza.
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