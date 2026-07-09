Il Comandante regionale della Guardia di Finanza in visita al Comando provinciale di Barletta

Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, ha visitato i Reparti del Corpo dislocati sul territorio della provincia. L'Ufficiale Generale, nel corso della mattinata di ieri, 8 luglio, si è recato presso la Caserma "Finanziere M.B.V.M. Giovanni Azzolini", sede della Compagnia Trani e, dopo, presso la Caserma "Sottobrigadiere M.A.V.M. Francesco Nitri", sede della Compagnia di Andria, per incontrare e salutare i Finanzieri in servizio, rivolgendo loro parole di ringraziamento per le operazioni portate a termine.In tarda mattinata ha quindi raggiunto la Caserma "M.A.V.M. Fin. Giovanni De Santis", sede del Comando Provinciale e dei dipendenti Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Gruppo di Barletta, ove il Comandante Provinciale, Col. Andrea Di Cagno, ha tenuto un briefing sul contesto socio-economico e criminale del territorio. Sono stati affrontati anche i principali aspetti relativi alla gestione del personale ed alla logistica. Al termine, il Comandante Regionale ha inteso approfondire le principali tematiche operative riguardanti i Reparti della provincia, facendo il punto sulle più importanti attività investigative, con particolare attenzione ai settori identitari della missione istituzionale del Corpo.Nel pomeriggio, il Generale Geremia ha raggiunto la Caserma "Maresciallo Capo Salvatore Parente", sede della Tenenza Margherita di Savoia del Corpo, dove si è intrattenuto con il personale in servizio, puntando l'attenzione sull'importanza del clima organizzativo, quale elemento fondante dello spirito di Corpo e di servizio che deve connotare l'ambiente di lavoro del Finanziere.