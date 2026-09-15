Gilles Rocca e Gilles Rocca interpreti della Disfida 2026
Gilles Rocca e Gilles Rocca interpreti della Disfida 2026
Eventi

Gilles Rocca sarà Ettore Fieramosca per la Disfida 2026

Elvira da Cordova sarà interpretata da Sofia D’Elia, giovane attrice cinematografica emergente

Barletta - martedì 15 settembre 2026 14.04
È stata presentata questa mattina l'edizione 2026 della Disfida di Barletta. Durante la conferenza, sono stati annunciati anche i principali interpreti durante il corteo trionfale in programma sabato.

Il racconto, in questa edizione, sarà affidato alla figura del Gran Capitano Consalvo da Cordova interpretato dal presentatore, attore Christian Binetti, (presentatore di tutte le tappe di Miss Italia in Puglia; Ha partecipato ai cortometraggi: The Swarm di Alan Taylor; Rose spezzate di Sebastiano Rizzo; MirgrAzioni di Michele Placido.) e a sua figlia Elvira da Cordova interpretato da Sofia D'Elia (giovane attrice cinematografica emergente. Protagonista in Hill of Vision di Roberto Faenza presentato al Bifest 2022; Tre ciotole di Isabel Coixet con Alba Rohrwacher ed Elio Germano; Folle d'amore di Roberto Faenza in cui interpreta la giovane Alda Merini; Prossimamente sarà protagonista di nuovi progetti cinematografici, tra cui Nanù di Andrea Ferrante; "Il peso invisibile" di Rossano Maniscalchi, in cui recita accanto a Alessandro Haber.

Christian e Sofia introdurranno i fatti storici e annunceranno i cavalieri italiani mentre il ruolo del condottiero Ettore Fieramosca è affidato all'attore, regista, imprenditore Gilles Rocca, (note le sue partecipazioni alle serie TV Carabinieri, Don Matteo, Distretto di Polizia, I Cesaroni. Nel 2020 Vince una edizione di Ballando con le stelle e l'anno successivo approda sulla spiaggia de L'isola dei famosi. Nel 2023 vince Tale e Quale. Sanremo. Vince il Premio Massimo Troisi alla regia per il cortometraggio Die-Rector).
Consalvo ed Elvira, saranno i protagonisti nel Corteo trionfale con Ettore Fieramosca e i cavalieri italiani a cavallo (ruoli affidati all'Associazione Cavalieri del Mito) ed i prigionieri francesi (ruolo affidato all'Associazione Bardulos) con Guy de Lamotte (ruolo affidato a Mario Sculco componente della stessa Associazione).

Il Corteo Trionfale partendo dal Castello si snoderà lungo le principali vie della città, sarà composto dai gruppi storici e da associazioni con figuranti in costumi d'epoca: armigeri, sbandieratori, mangiafuoco, musici, nobili, trombe e tamburi, alabardieri e soldati spagnoli, prigionieri francesi e archibugieri che animeranno e si esibiranno con i loro numeri spettacolari durante tutto il percorso, curati da: Brancaleone, I Fieramosca, Thempus, I Coronati Ferrante d'Aragona, Pro Barletta A.P.S., Proloco Montaltino A.P.S. Camerata Musica Antiqua, le danzatrici delle scuole Icare Lab, il Palcoscenico, Invito alla Danza, Medaglie d'Oro, Scarpette Rosse, Spazio Danza, Teatro Danza.
  • Disfida di Barletta
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