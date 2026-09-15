Disfida di Barletta 2026, oggi la conferenza di presentazione

Si terrà a Palazzo Della Marra, questa mattina, martedì 15 settembre alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione de "La Disfida di Barletta 2026". Sono previsti gli interventi dell'Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Oronzo Cilli, del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, del Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali Savino Filannino, del Direttore di Puglia Culture Sante Levante e del Regista e Direttore artistico della Disfida di Barletta 2026 Francesco Gorgoglione.Nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà illustrato il programma degli appuntamenti dell'edizione 2026 della Disfida, che vedrà il Corteo Trionfale del 19 settembre come evento principale.A seguire sarà inaugurata l'esposizione temporanea all'interno della Pinacoteca Giuseppe De Nittis, di una pregevole opera di Domenico Morelli intitolata Ettore Fieramosca (La Disfida di Barletta) e della prima rarissima edizione in due tomi del celebre romanzo di Massimo D'Azeglio, pubblicata a Milano nel 1833 dall'editore Vincenzo Ferrario. Le due preziose opere arricchiranno il percorso espositivo della Pinacoteca De Nittis sino al 24 ottobre 2026.