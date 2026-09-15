La città
Disfida di Barletta 2026, oggi la conferenza di presentazione
A seguire l'inaugurazione della mostra temporanea dedicata alla Disfida in pinacoteca
Barletta - martedì 15 settembre 2026 Comunicato Stampa
Si terrà a Palazzo Della Marra, questa mattina, martedì 15 settembre alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione de "La Disfida di Barletta 2026". Sono previsti gli interventi dell'Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Oronzo Cilli, del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, del Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali Savino Filannino, del Direttore di Puglia Culture Sante Levante e del Regista e Direttore artistico della Disfida di Barletta 2026 Francesco Gorgoglione.
Nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà illustrato il programma degli appuntamenti dell'edizione 2026 della Disfida, che vedrà il Corteo Trionfale del 19 settembre come evento principale.
A seguire sarà inaugurata l'esposizione temporanea all'interno della Pinacoteca Giuseppe De Nittis, di una pregevole opera di Domenico Morelli intitolata Ettore Fieramosca (La Disfida di Barletta) e della prima rarissima edizione in due tomi del celebre romanzo di Massimo D'Azeglio, pubblicata a Milano nel 1833 dall'editore Vincenzo Ferrario. Le due preziose opere arricchiranno il percorso espositivo della Pinacoteca De Nittis sino al 24 ottobre 2026.
Nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà illustrato il programma degli appuntamenti dell'edizione 2026 della Disfida, che vedrà il Corteo Trionfale del 19 settembre come evento principale.
A seguire sarà inaugurata l'esposizione temporanea all'interno della Pinacoteca Giuseppe De Nittis, di una pregevole opera di Domenico Morelli intitolata Ettore Fieramosca (La Disfida di Barletta) e della prima rarissima edizione in due tomi del celebre romanzo di Massimo D'Azeglio, pubblicata a Milano nel 1833 dall'editore Vincenzo Ferrario. Le due preziose opere arricchiranno il percorso espositivo della Pinacoteca De Nittis sino al 24 ottobre 2026.