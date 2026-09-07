Carosello dei Carabinieri
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Disfida, il Carosello dei Carabinieri apre le celebrazioni. Damiani: «Un inizio di alto spessore culturale»

La nota del senatore di Forza Italia

Barletta - lunedì 7 settembre 2026 12.31 Comunicato Stampa
Con la spettacolare esibizione del Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo nella suggestiva cornice del Fossato del Castello, si sono aperte ieri, domenica 6 settembre, le celebrazioni della Disfida di Barletta 2026.

«Un evento che ha emozionato la cittadinanza e confermato il legame profondo che unisce la nostra comunità all'Arma, a cui siamo fieri di aver conferito la cittadinanza onoraria, che ringrazio per la straordinaria opportunità concessa alla città», dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, presente alla manifestazione.

«Con questa prestigiosa esibizione, eccellenza delle nostre Forze Armate conosciuta nel mondo, la città di Barletta dà continuità al percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico. Anche lo scorso anno, infatti, l'avvio della rievocazione della Disfida era stato impreziosito dallo straordinario sorvolo delle Frecce Tricolori; quest'anno, la tradizione cavalleresca dei Carabinieri ha saputo interpretare al meglio lo spirito della Disfida, regalando un inizio solenne e di altissimo spessore culturale a questa edizione - prosegue il parlamentare - Ricordiamo che Barletta e la sua Disfida non sono un evento limitato all'ambito locale, ma un simbolo di affermazione e orgoglio nazionale ante litteram che appartiene alla storia d'Italia.»

«Motivo per cui la Disfida merita un posto fisso tra gli eventi di rilievo nazionale, sostenuta da una promozione che possa attrarre un pubblico sempre più vasto da tutto il Paese. In sinergia con l'Amministrazione, che ringrazio per l'impeccabile organizzazione dell'importante evento di ieri, continueremo a lavorare in questa direzione, affinché la nostra storia riceva la ribalta e il riconoscimento che merita sul palcoscenico nazionale», conclude il senatore Damiani.
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