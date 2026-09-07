Maria Picardi Coliac
Maria Picardi Coliac
La città

I 100 anni di Maria Picardi Coliac: un secolo di arte, tenacia e amore per la Puglia

Dall’Impressionismo alla poesia, dagli affetti familiari agli importanti riconoscimenti, fino al titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Barletta - lunedì 7 settembre 2026 11.27 Comunicato Stampa
Maria Picardi Coliac celebra i suoi 100 anni mantenendo intatta la sua travolgente passione per la pittura, l'arte povera, la poesia. L'immensa produzione dell'artista barlettana, apprezzata in Italia e all'estero, testimonia il percorso di un'esistenza spesa a raccontare la bellezza in tutta la sua essenza, analizzando gli aspetti più reconditi e sensibili della sua forte personalità, di supporto alla incalzante e veloce quotidianità, figlia di epoche storiche diverse, connotate anche da periodi bui e faticosi dettati dalla seconda guerra mondiale.

La ricca produzione della pittrice, Mimma per i suoi cari, amici e conoscenti, ha sempre abbracciato le gioie e le difficoltà degli affetti più vicini, vero e insostituibile fulcro della sua vita. Per lei una formazione, solida e rigorosa, avviata con il Maestro Vincenzo De Stefano maturata con un profondo senso di indipendenza, tenacia e coraggio, qualità che le hanno permesso di affermarsi con determinazione nel panorama culturale. Innamorata dell'Impressionismo e delle tele di Giuseppe De Nittis, Mimma ha saputo coniugare la ricerca estetica con la quotidianità e i progetti familiari condivisi (ironia della sorte!) con i discendenti di "Peppino": Margherita De Nittis, sua suocera, era la cugina del lungimirante pittore della "modernità elegante".

Le opere di Maria Picardi Coliac, dai ritratti ai paesaggi pugliesi, dai nudi alle maternità, alle ballerine, ai gitani, alle maschere, ai mestieri aviti, cariche di autentica emozione, le sono valse importanti riconoscimenti tra cui la nomina ad Ambasciatrice delle bellezze di Puglia nel mondo (tributo della Regione nel 2006). Tra gli incarichi onorati con estrema dedizione spicca la presidenza della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione Salvatore Santeramo di Barletta.

Dulcis in fundo, a coronamento di questa straordinaria traiettoria umana e professionale (numerosissime le esposizioni) lo scorso giugno le è stato conferito il prestigioso titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Una meritata onorificenza per una donna dalla ferrea volontà che continua a stupire e a considerare l'arte la vera essenza della propria vita.
  • Barletta
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