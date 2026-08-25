Passero: «Dalla Regione Puglia sostegno economico alla Disfida di Barletta»

"La giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia un supporto economico di 140mila euro per le celebrazioni della Disfida di Barletta. Ringrazio il presidente Antonio Decaro che con grande attenzione e sensibilità ha recepito le mie sollecitazioni e quelle di tutta la comunità di Barletta". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero. »"Grazie a questo importante contributo, che sarà destinato al comune di Barletta tramite Puglia Culture - spiega Passero - sarà possibile allestire un programma delle celebrazioni consono al valore che la Disfida ha per la città. Si dovrà allestire un corteo storico all'altezza delle aspettative"."Il lavoro di valorizzazione della Disfida deve partire dalla programmazione. Si cominci sin da ora a immaginare quella che dovrà essere l'edizione 2027 di un appuntamento che deve diventare un riferimento fisso e fulcro dell'offerta turistica della città. L'attenzione della Regione Puglia per la Disfida non è mai mancata e proseguirà anche in futuro"."Ringrazio- conclude Passero - il presidente Decaro. la giunta e tutti gli uffici competenti per l'attenzione e l'impegno profuso".