Disfida di Barletta 2026, il programma: corteo trionfale sabato 19 settembre

È stato reso noto dal sindaco di Barletta, attraverso i suoi canali social, il programma della. Dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana, con il Carosello storico dei Carabinieri ad aprire gli appuntamenti di settembre, gli eventi principali si concentreranno tra il 18 e il 27 settembre, con iniziative dedicate alla storia della Disfida e alla tradizione rinascimentale.Si parteai Giardini del Castello. Alle 17 è in programma il, seguito alle 17.30 dai. Alle 20 spazio alla rappresentazione dell, agli accampamenti rinascimentali e al Gioco Storia. Alla stessa ora gli araldi attraverseranno il centro storico per annunciare il Bando di Sfida, seguendo il percorso da piazza Monsignor Damato, via Cialdini, via Duomo, retro della Cattedrale e Giardini del Castello, con ritorno lungo il percorso inverso.sarà la giornata centrale della manifestazione. Alle 20, al Rivellino del Castello, è prevista la, seguita dal reading di Consalvo ed Elvira da Cordova e dalla presentazione dei cavalieri e dei gruppi storici.Allepartirà il, da piazza Castello, che attraverserà via Duca d'Asburgo, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via Roma, via Nanula, piazza Principe Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Nazareth, via Cialdini e via Duomo, per fare ritorno al Castello.La serata si concluderà alle, al Rivellino del Castello, con loDomenica, alle 17.30, sarà invece la volta de, con percorso tra corso Vittorio Emanuele, via Municipio, via Cialdini e corso Garibaldi.Gli appuntamenti proseguiranno, alle 19, con la, lungo il percorso che da piazza Castello attraverserà il centro cittadino fino al ritorno al Castello.Completa il programma l'esposizione straordinaria dell'opera, risalente al 1855 circa. La mostra sarà allestita a, con apertura dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. L'ingresso è a pagamento.