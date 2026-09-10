Eventi
Disfida di Barletta 2026, il programma: corteo trionfale sabato 19 settembre
Domenica 27 settembre Barletta ospiterà la Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia
Barletta - giovedì 10 settembre 2026 12.46
È stato reso noto dal sindaco di Barletta, attraverso i suoi canali social, il programma della Disfida di Barletta 2026. Dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana, con il Carosello storico dei Carabinieri ad aprire gli appuntamenti di settembre, gli eventi principali si concentreranno tra il 18 e il 27 settembre, con iniziative dedicate alla storia della Disfida e alla tradizione rinascimentale.
Si parte venerdì 18 settembre ai Giardini del Castello. Alle 17 è in programma il Gioco dell'Oca dei Cavalieri, seguito alle 17.30 dai Giochi Rinascimentali. Alle 20 spazio alla rappresentazione dell'Offesa, agli accampamenti rinascimentali e al Gioco Storia. Alla stessa ora gli araldi attraverseranno il centro storico per annunciare il Bando di Sfida, seguendo il percorso da piazza Monsignor Damato, via Cialdini, via Duomo, retro della Cattedrale e Giardini del Castello, con ritorno lungo il percorso inverso.
Sabato 19 settembre sarà la giornata centrale della manifestazione. Alle 20, al Rivellino del Castello, è prevista la Danza dell'Amor Cortese, seguita dal reading di Consalvo ed Elvira da Cordova e dalla presentazione dei cavalieri e dei gruppi storici.
Alle 20.30 partirà il Corteo Trionfale, da piazza Castello, che attraverserà via Duca d'Asburgo, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via Roma, via Nanula, piazza Principe Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Nazareth, via Cialdini e via Duomo, per fare ritorno al Castello.
La serata si concluderà alle 23, al Rivellino del Castello, con lo spettacolo piromusicale.
Domenica 20 settembre, alle 17.30, sarà invece la volta de La Carrera della Sfida, con percorso tra corso Vittorio Emanuele, via Municipio, via Cialdini e corso Garibaldi.
Gli appuntamenti proseguiranno domenica 27 settembre, alle 19, con la Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, lungo il percorso che da piazza Castello attraverserà il centro cittadino fino al ritorno al Castello.
Completa il programma l'esposizione straordinaria dell'opera "Ettore Fieramosca – La Disfida di Barletta" di Domenico Morelli, risalente al 1855 circa. La mostra sarà allestita a Palazzo della Marra dal 15 settembre al 24 ottobre, con apertura dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. L'ingresso è a pagamento.
Si parte venerdì 18 settembre ai Giardini del Castello. Alle 17 è in programma il Gioco dell'Oca dei Cavalieri, seguito alle 17.30 dai Giochi Rinascimentali. Alle 20 spazio alla rappresentazione dell'Offesa, agli accampamenti rinascimentali e al Gioco Storia. Alla stessa ora gli araldi attraverseranno il centro storico per annunciare il Bando di Sfida, seguendo il percorso da piazza Monsignor Damato, via Cialdini, via Duomo, retro della Cattedrale e Giardini del Castello, con ritorno lungo il percorso inverso.
Sabato 19 settembre sarà la giornata centrale della manifestazione. Alle 20, al Rivellino del Castello, è prevista la Danza dell'Amor Cortese, seguita dal reading di Consalvo ed Elvira da Cordova e dalla presentazione dei cavalieri e dei gruppi storici.
Alle 20.30 partirà il Corteo Trionfale, da piazza Castello, che attraverserà via Duca d'Asburgo, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via Roma, via Nanula, piazza Principe Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Nazareth, via Cialdini e via Duomo, per fare ritorno al Castello.
La serata si concluderà alle 23, al Rivellino del Castello, con lo spettacolo piromusicale.
Domenica 20 settembre, alle 17.30, sarà invece la volta de La Carrera della Sfida, con percorso tra corso Vittorio Emanuele, via Municipio, via Cialdini e corso Garibaldi.
Gli appuntamenti proseguiranno domenica 27 settembre, alle 19, con la Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, lungo il percorso che da piazza Castello attraverserà il centro cittadino fino al ritorno al Castello.
Completa il programma l'esposizione straordinaria dell'opera "Ettore Fieramosca – La Disfida di Barletta" di Domenico Morelli, risalente al 1855 circa. La mostra sarà allestita a Palazzo della Marra dal 15 settembre al 24 ottobre, con apertura dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. L'ingresso è a pagamento.