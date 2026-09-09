Il sopralluogo di questa mattina al Puttilli
Il sopralluogo di questa mattina al Puttilli
Calcio

Barletta-Salernitana, amministrazione al lavoro per giocare al Puttilli

La ditta Dicataldo curerà il ripristino dell’impianto elettrico, ancora possibile l’anticipo alle 15

Barletta - mercoledì 9 settembre 2026 20.32
Obiettivo giocare al Puttilli. L'amministrazione comunale è al lavoro per permettere all'impianto di via Vittorio Veneto di ospitare la gara di martedì 15 settembre alle 21 contro la Salernitana. In mattinata, il sindaco Cannito e diversi assessori hanno condotto un sopralluogo con due ditte specializzate. Alla fine è stata indicata l'azienda Dicataldo come esecutrice dei lavori che dovranno portare al recupero della torre faro 3 quella con i reattori bruciati dopo la gara con il Bari. L'obiettivo è ripristinare il tutto nel giro di pochi giorni. Resta in piedi anche il possibile anticipo della gara alle ore 15 per motivi di ordine pubblico. Nel pomeriggio se ne è discusso in Prefettura, ma ad ora non ci sono indicazioni certe.
  • Stadio "C. Puttilli"
Altri contenuti a tema
Barletta-Salernitana, si cercano soluzioni per giocare al Puttilli Barletta-Salernitana, si cercano soluzioni per giocare al Puttilli Domani alle 16 riunione in Prefettura
Danno alle torri faro, Barletta-Salernitana non si giocherà al “Puttilli” Danno alle torri faro, Barletta-Salernitana non si giocherà al “Puttilli” La nota del club biancorosso
Stadio "Puttilli" di Barletta, ripristinato il servoscala La città Stadio "Puttilli" di Barletta, ripristinato il servoscala Il Comune chiede collaborazione per un corretto utilizzo
Barletta-Bari: ancora calca e disagi al botteghino. Anche se la situazione dovrebbe normalizzarsi a breve Barletta-Bari: ancora calca e disagi al botteghino. Anche se la situazione dovrebbe normalizzarsi a breve Grande afflusso anche nella giornata della vendita libera, tra lunghe file, caldo opprimente, ombrelli e bottigliette d'acqua
Stadio Puttilli, «Chiediamo la riapertura della porticina per l'accesso ai disabili» Attualità Stadio Puttilli, «Chiediamo la riapertura della porticina per l'accesso ai disabili» Protesta nella mattinata di alcuni cittadini nei pressi della struttura
Rissa all’esterno dello stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta: nove misure cautelari Cronaca Rissa all’esterno dello stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta: nove misure cautelari L'operazione della Polizia di Stato
Stadio Puttilli, iniziati i lavori di adeguamento alla Lega Pro Stadio Puttilli, iniziati i lavori di adeguamento alla Lega Pro Si parte con l'interramento delle panchine
Atletica: grande successo per il XVI Certame Atletico - FOTO Altri sport Atletica: grande successo per il XVI Certame Atletico - FOTO L’edizione 2026 del meeting barlettano ha visto protagonisti tanti nomi importanti dell’atletica italiana: su tutti l’italo-cubano Andy Diaz
«L’opposizione (a chiacchiere) all'ampliamento della discarica di San Procopio»
9 settembre 2026 «L’opposizione (a chiacchiere) all'ampliamento della discarica di San Procopio»
Italia-Kosovo di futsal a Barletta, Grimaldi: «Una grande opportunità per la città»
9 settembre 2026 Italia-Kosovo di futsal a Barletta, Grimaldi: «Una grande opportunità per la città»
Ironia Jovanotti, Movimento 5 Stelle di Barletta: «La gestione di questa operazione è stata un fallimento»
9 settembre 2026 Ironia Jovanotti, Movimento 5 Stelle di Barletta: «La gestione di questa operazione è stata un fallimento»
Contributo libri di testo: aperta la seconda finestra per presentare la domanda
9 settembre 2026 Contributo libri di testo: aperta la seconda finestra per presentare la domanda
Rifiuti abbandonati accanto ai contenitori in via Sansovino: la segnalazione dei residenti
9 settembre 2026 Rifiuti abbandonati accanto ai contenitori in via Sansovino: la segnalazione dei residenti
Jova Summer Barletta annullato, Trimigno: «Serve chiarezza»
9 settembre 2026 Jova Summer Barletta annullato, Trimigno: «Serve chiarezza»
Ironia Jovanotti, Cascella: «Barletta non è una canzonetta, sulla salute non si scherza»
9 settembre 2026 Ironia Jovanotti, Cascella: «Barletta non è una canzonetta, sulla salute non si scherza»
“L’Arte di Accogliere. Storie di Affido, Adozione e Speranza” a Barletta: domani la conferenza di apertura della mostra
9 settembre 2026 “L’Arte di Accogliere. Storie di Affido, Adozione e Speranza” a Barletta: domani la conferenza di apertura della mostra
Ironia Jovanotti su Barletta, Basile: «Non è stato simpatico, città denigrata»
8 settembre 2026 Ironia Jovanotti su Barletta, Basile: «Non è stato simpatico, città denigrata»
Il Consiglio Comunale di Barletta dice ancora no all’allargamento della discarica di San Procopio
8 settembre 2026 Il Consiglio Comunale di Barletta dice ancora no all’allargamento della discarica di San Procopio
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.