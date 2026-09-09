Barletta-Salernitana, amministrazione al lavoro per giocare al Puttilli

Obiettivo giocare al Puttilli. L'amministrazione comunale è al lavoro per permettere all'impianto di via Vittorio Veneto di ospitare la gara di martedì 15 settembre alle 21 contro la Salernitana. In mattinata, il sindaco Cannito e diversi assessori hanno condotto un sopralluogo con due ditte specializzate. Alla fine è stata indicata l'azienda Dicataldo come esecutrice dei lavori che dovranno portare al recupero della torre faro 3 quella con i reattori bruciati dopo la gara con il Bari. L'obiettivo è ripristinare il tutto nel giro di pochi giorni. Resta in piedi anche il possibile anticipo della gara alle ore 15 per motivi di ordine pubblico. Nel pomeriggio se ne è discusso in Prefettura, ma ad ora non ci sono indicazioni certe.