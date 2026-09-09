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Scuola e Lavoro

Contributo libri di testo: aperta la seconda finestra per presentare la domanda

Fino al 22 settembre le famiglie di Barletta possono richiedere il beneficio per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Barletta - mercoledì 9 settembre 2026 13.59 Comunicato Stampa
Il comune informa la cittadinanza che fino alle ore 12:00 del 22 settembre 2026 sarà attiva la seconda finestra temporale per presentare domanda per il contributo alla fornitura dei libri di testo e sussidi didattici.

Il beneficio è destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado residenti nel Comune di Barletta, i cui nuclei familiari abbiano un'attestazione ISEE in corso di validità:
  • fino a € 13.000,00;
  • fino a € 15.748,78 per famiglie numerose con almeno 3 figli.
La domanda va inviata esclusivamente online sulla piattaforma regionale: www.studioinpuglia.regione.puglia.it. L'accesso richiede un'identità digitale: SPID, CIE o CNS.
  • Scuola
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