Scuola e Lavoro
Contributo libri di testo: aperta la seconda finestra per presentare la domanda
Fino al 22 settembre le famiglie di Barletta possono richiedere il beneficio per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Barletta - mercoledì 9 settembre 2026 13.59 Comunicato Stampa
Il comune informa la cittadinanza che fino alle ore 12:00 del 22 settembre 2026 sarà attiva la seconda finestra temporale per presentare domanda per il contributo alla fornitura dei libri di testo e sussidi didattici.
Il beneficio è destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado residenti nel Comune di Barletta, i cui nuclei familiari abbiano un'attestazione ISEE in corso di validità:
Il beneficio è destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado residenti nel Comune di Barletta, i cui nuclei familiari abbiano un'attestazione ISEE in corso di validità:
- fino a € 13.000,00;
- fino a € 15.748,78 per famiglie numerose con almeno 3 figli.