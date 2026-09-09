“L’Arte di Accogliere. Storie di Affido, Adozione e Speranza” a Barletta: domani la conferenza di apertura della mostra

Si terrà giovedì 10 settembre 2026, alle ore 18.30, nella chiesa di San Michele Arcangelo, in via Cialdini 58 a Barletta, la conferenza stampa di apertura della mostra dal titolo "L'Arte di Accogliere. Storie di Affido, Adozione e Speranza".L'iniziativa, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari, insieme ad Ai.Bi Amici dei Bambini ETS, rientra nel progetto "CASA - Comunità, Alleanze e Solidarietà per l'Accoglienza", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e iniziative di interesse generale nel Terzo settore, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'Avviso n. 2/2024.L'appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali di Domenico De Santis, componente della III Commissione Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, e di Magdala Spinazzola, assessora alle Politiche sociali e Welfare del Comune di Barletta.A partire dalle 18.45 è prevista la presentazione del progetto, con gli interventi di Adriano Bordignon, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, Cristina Riccardi, consigliera di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, e Giovanni Gallo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia. Alle 19 è inoltre prevista la presentazione del Forum delle Associazioni Familiari della provincia BAT, con l'intervento di Antonio Gorgoglione, referente del Forum delle Associazioni Familiari BAT, e dei referenti delle associazioni aderenti al Forum provinciale. La conclusione dei lavori è prevista alle 19.15.A moderare l'incontro sarà Riccardo Losappio, direttore dell'Ufficio Cultura e Comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.La mostra e l'incontro intendono porre al centro dell'attenzione il valore dell'accoglienza familiare, raccontando attraverso esperienze e testimonianze i percorsi dell'affido e dell'adozione e richiamando l'importanza della solidarietà e della comunità nel sostenere le famiglie.La mostra si terrà dal 10 al 20 settembre 2026, con i seguenti orari di apertura:10-11-12-13 settembre, ore 19.00 – 22.0018-19-20 settembre, ore 19.00- 22.00