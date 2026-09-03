Marcello Lanotte Regione Puglia
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Eventi

Disfida, Lanotte: "Servono soldi, non leggi"

Il commento del consigliere regionale di Forza Italia

Barletta - giovedì 3 settembre 2026
«La Disfida di Barletta non ha bisogno di altre leggi, ha bisogno di soldi. Non è possibile destinare zero risorse per un evento così largamente conosciuto». Commenta così il consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte, durante la presentazione del Carosello dei Carabinieri a Palazzo Della Marra.

Lanotte evidenzia le recenti posizioni della Regione nei confronti dell'evento: «L'assenza di fondi è inaccettabile, soprattutto alla luce di un progetto, quello di Costa Sveva, che risulta essere naufragato poiché non se ne sente più parlare. La Disfida e la sua programmazione sono state intuizioni di Giuseppe Tupputi, ex consigliere regionale, e serve che la Puglia faccia la sua parte».

Le risorse vanno ricercate attraverso più soluzioni: «Bisogna essere franchi e onesti – conclude Lanotte – bisogna passare anche da un partenariato pubblico e privato per attivare quella macchina finanziaria che permetta di dare il giusto lustro ad un evento del genere. La Disfida ha bisogno di questo, non di burocrazia».
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