Eventi
Disfida, Lanotte: "Servono soldi, non leggi"
Il commento del consigliere regionale di Forza Italia
Barletta - giovedì 3 settembre 2026
«La Disfida di Barletta non ha bisogno di altre leggi, ha bisogno di soldi. Non è possibile destinare zero risorse per un evento così largamente conosciuto». Commenta così il consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte, durante la presentazione del Carosello dei Carabinieri a Palazzo Della Marra.
Lanotte evidenzia le recenti posizioni della Regione nei confronti dell'evento: «L'assenza di fondi è inaccettabile, soprattutto alla luce di un progetto, quello di Costa Sveva, che risulta essere naufragato poiché non se ne sente più parlare. La Disfida e la sua programmazione sono state intuizioni di Giuseppe Tupputi, ex consigliere regionale, e serve che la Puglia faccia la sua parte».
Le risorse vanno ricercate attraverso più soluzioni: «Bisogna essere franchi e onesti – conclude Lanotte – bisogna passare anche da un partenariato pubblico e privato per attivare quella macchina finanziaria che permetta di dare il giusto lustro ad un evento del genere. La Disfida ha bisogno di questo, non di burocrazia».
Lanotte evidenzia le recenti posizioni della Regione nei confronti dell'evento: «L'assenza di fondi è inaccettabile, soprattutto alla luce di un progetto, quello di Costa Sveva, che risulta essere naufragato poiché non se ne sente più parlare. La Disfida e la sua programmazione sono state intuizioni di Giuseppe Tupputi, ex consigliere regionale, e serve che la Puglia faccia la sua parte».
Le risorse vanno ricercate attraverso più soluzioni: «Bisogna essere franchi e onesti – conclude Lanotte – bisogna passare anche da un partenariato pubblico e privato per attivare quella macchina finanziaria che permetta di dare il giusto lustro ad un evento del genere. La Disfida ha bisogno di questo, non di burocrazia».