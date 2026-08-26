Stadio Puttilli: "chiediamo la riapertura della porticina per l'accesso ai disabili"

Non solo questione prelazione e "giornata pro Barletta" in queste caldissime giornate di fine agosto 2026. A manifestare il loro giustificabile disagio per la chiusura della porticina retrostante la tribuna e dedicata alle persone con disabilità, si sono presentati nella mattinata di oggi alcuni cittadini, i quali lamentano le oggettive difficoltà di ingresso allo stadio Puttilli dai varchi di Via Vittorio Veneto, chiedendo nel contempo la riapertura della porticina posta presso l'ingresso alla tribuna lato palazzetto, attraverso la quale vi è l'accesso diretto alla rampa per disabili.I cittadini chiedono in particolare l'intervento del Comune affinché si riapra il suddetto varco, chiuso per disposizione delle attività di pubblica sicurezza.