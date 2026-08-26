Disfida di Barletta, De Santis (PD): «Dalla Regione un sostegno fondamentale»

«Il Presidente Decaro e la Giunta regionale pugliese, in particolare l'assessora Silvia Miglietta, hanno preso a cuore l'importanza di un evento come quello che celebra la Disfida di Barletta, decidendo di sostenerlo economicamente con un contributo di 140.000 euro.Questo è un segnale di grande attenzione al territorio e alla città di Barletta, per cui li ringrazio, come pure ringrazio il collega consigliere Passero che in più occasioni ha sollecitato con il PD un provvedimento della Giunta Regionale.Si tratta di un contributo che renderà possibile, anche quest'anno, a settembre prossimo, quello che è un appuntamento imperdibile per la comunità locale e non solo.». Lo dichiara il consigliere regionale e segretario del PD Puglia Domenico De Santis.