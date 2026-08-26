Domenico De Santis
Domenico De Santis
Politica

Disfida di Barletta, De Santis (PD): «Dalla Regione un sostegno fondamentale»

La nota del consigliere regionale

Barletta - mercoledì 26 agosto 2026 2.09 Comunicato Stampa
«Il Presidente Decaro e la Giunta regionale pugliese, in particolare l'assessora Silvia Miglietta, hanno preso a cuore l'importanza di un evento come quello che celebra la Disfida di Barletta, decidendo di sostenerlo economicamente con un contributo di 140.000 euro.
Questo è un segnale di grande attenzione al territorio e alla città di Barletta, per cui li ringrazio, come pure ringrazio il collega consigliere Passero che in più occasioni ha sollecitato con il PD un provvedimento della Giunta Regionale.
Si tratta di un contributo che renderà possibile, anche quest'anno, a settembre prossimo, quello che è un appuntamento imperdibile per la comunità locale e non solo.». Lo dichiara il consigliere regionale e segretario del PD Puglia Domenico De Santis.
  • Domenico De Santis
Altri contenuti a tema
Sicurezza sismica, De Santis: «Quasi tre milioni per il pala Marchiselli. Una buona notizia per Barletta» La città Sicurezza sismica, De Santis: «Quasi tre milioni per il pala Marchiselli. Una buona notizia per Barletta» La nota del consigliere regionale e segretario del PD Puglia Domenico De Santis
Criminalità, De Santis (PD): «Situazione rischia di essere fuori controllo» Attualità Criminalità, De Santis (PD): «Situazione rischia di essere fuori controllo» «Serve lo Stato, serve che si veda, che sia presente con più unità e più mezzi»
Discarica a San Procopio, De Santis (PD): «Uniti per scongiurare l'ampliamento» Discarica a San Procopio, De Santis (PD): «Uniti per scongiurare l'ampliamento» «Barletta è compatta contro l'ampliamento della discarica»
Zone B5, De Santis: «Per agire sull’urbanistica a Barletta si proceda con il Pug» Zone B5, De Santis: «Per agire sull’urbanistica a Barletta si proceda con il Pug» La nota del segretario regionale del Pd
1 Nuovo Prefetto nella Bat, il benvenuto del Segretario del Pd Puglia Domenico De Santis Nuovo Prefetto nella Bat, il benvenuto del Segretario del Pd Puglia Domenico De Santis La nota del dem
Pubblica amministrazione e impresa - quando la “velocità” non basta a spiegare tutto
26 agosto 2026 Pubblica amministrazione e impresa - quando la “velocità” non basta a spiegare tutto
Barletta, prorogata al 4 settembre la domanda per il trasporto gratuito alle Terme
26 agosto 2026 Barletta, prorogata al 4 settembre la domanda per il trasporto gratuito alle Terme
A Barletta la prima edizione della “Disfida Cuori in Moto”
26 agosto 2026 A Barletta la prima edizione della “Disfida Cuori in Moto”
Super Trofeo Lamborghini: un barlettano al Nürburgring
26 agosto 2026 Super Trofeo Lamborghini: un barlettano al Nürburgring
Tra disservizi, code e giornata "Pro ", Barletta-Bari diventa un caso
25 agosto 2026 Tra disservizi, code e giornata "Pro", Barletta-Bari diventa un caso
Disfida di Barletta, PD: «Grazie alla Giunta Decaro per l’attenzione alla città. Dall’amministrazione Cannito solo parole e propaganda»
25 agosto 2026 Disfida di Barletta, PD: «Grazie alla Giunta Decaro per l’attenzione alla città. Dall’amministrazione Cannito solo parole e propaganda»
«Barletta-Bari sia una festa per tutti», l’appello di Michele Cianci al presidente Romano
25 agosto 2026 «Barletta-Bari sia una festa per tutti», l’appello di Michele Cianci al presidente Romano
Disfida di Barletta, Lanotte: «Ho dovuto lottare per un contributo regionale, ma alla fine risultato raggiunto»
25 agosto 2026 Disfida di Barletta, Lanotte: «Ho dovuto lottare per un contributo regionale, ma alla fine risultato raggiunto»
Passero: «Dalla Regione Puglia sostegno economico alla Disfida di Barletta»
25 agosto 2026 Passero: «Dalla Regione Puglia sostegno economico alla Disfida di Barletta»
Ex Cartiera di Barletta. Un'odissea lunga 35 anni
25 agosto 2026 Ex Cartiera di Barletta. Un'odissea lunga 35 anni
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.