Barletta capitale della chirurgia pugliese: due giornate dedicate al Congresso Regionale ACOI

Barletta sarà per due giorni punto di riferimento della chirurgia pugliese. Il 18 e 19 settembre 2026, nella Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, si terrà il Congresso Regionale ACOI Puglia, promosso dall'ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, dedicato al tema "ERAS in chirurgia mini-invasiva: molto da fare in poco tempo, dalle evidenze scientifiche alle applicazioni cliniche".A presiedere il Congresso sarà il professor Alberto Fersini, mentre la Segreteria Scientifica è affidata al dottor Giandomenico Sinisi. Al centro delle due giornate ci saranno i protocolli ERAS, la chirurgia d'urgenza e le più recenti applicazioni della chirurgia mini-invasiva. Il programma prevede sessioni scientifiche, lectio magistralis, tavole rotonde e approfondimenti sul trattamento laparoscopico delle patologie chirurgiche urgenti, con un confronto diretto tra evidenze scientifiche ed esperienza clinica quotidiana.Particolare attenzione sarà dedicata anche ai giovani chirurghi, con una sessione ACOI Giovani e la presentazione di casi clinici provenienti da numerosi ospedali pugliesi, favorendo il confronto tra differenti esperienze professionali e realtà assistenziali. "Sono onorato di ospitare e presiedere questo evento di grande spessore scientifico – dichiara il professor Alberto Fersini –. Il confronto e il dibattito tra tanti colleghi impegnati come noi a fronteggiare quotidianamente le urgenze chirurgiche sarà sicuramente motivo di crescita per tutti.L'organizzazione di un evento così articolato non è mai semplice, perciò ringrazio tutti i relatori che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito, i tanti colleghi iscritti all'evento e tutti gli sponsor che hanno permesso l'organizzazione del congresso". Il programma si aprirà venerdì 18 settembre con i saluti istituzionali del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, del direttore generale ASL BT Alessandro Di Bello, del direttore sanitario Mara Masullo, del Direttore Medico del P.O. "Mons. Dimiccoli" Francesco Contento, del presidente dell'Ordine dei Medici della BAT Benedetto Delvecchio e del presidente nazionale ACOI Vincenzo Bottino.L'evento è accreditato presso il Ministero della Salute con 7 crediti ECM per 100 partecipanti, rivolti ai medici chirurghi della disciplina di Chirurgia Generale. Due giornate nelle quali Barletta diventerà capitale della chirurgia pugliese, ospitando un confronto di alto livello tra professionisti chiamati a discutere presente e futuro della chirurgia d'urgenza, dell'approccio mini-invasivo e dei protocolli ERAS.PROGRAMMAIl congresso si aprirà venerdì 18 settembre alle ore 14 con la registrazione dei partecipanti, la presentazione del programma scientifico e degli obiettivi formativi e il saluto del presidente del Congresso, Alberto Fersini. A seguire sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, del direttore generale ASL BT Alessandro Di Bello, del direttore sanitario Mara Masullo, del Direttore Medico del P.O. "Mons. Dimiccoli" Francesco Contento, del presidente dell'Ordine dei Medici della BAT Benedetto Delvecchio e del presidente nazionale ACOI Vincenzo Bottino.Alle 14.30 si entrerà nel vivo con l'intervento dedicato allo stato dell'arte della chirurgia d'urgenza in Puglia, seguito alle 14.45 dalla lectio magistralis sull'evoluzione della chirurgia d'urgenza. Dalle 15.15 spazio alla prima sessione, incentrata sul modello ERAS e sul trattamento laparoscopico delle patologie chirurgiche urgenti. Alle 17.30 è previsto un approfondimento sulla tutela legale ACOI, mentre alle 17.45 si terrà una tavola rotonda sull'applicazione del modello ERAS nella chirurgia d'urgenza.La seconda giornata, sabato 19 settembre, si aprirà alle 8.30 con una lectio magistralis su ERAS e tecnologie in chirurgia d'urgenza. Alle 9.30 prenderà il via la sessione dedicata alle nuove prospettive nel trauma, con particolare attenzione al trattamento mini-invasivo del trauma epatico e splenico.Alle 10.30 sarà invece il momento di ACOI Giovani in Urgenza, con la presentazione di casi clinici provenienti da diversi ospedali pugliesi. La due giorni si concluderà alle 12.30 con il Take Home Message affidato alla professoressa A. Pezzolla, seguito alle 12.45 dalla chiusura ufficiale dei lavori