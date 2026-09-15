Disfida 2026, il programma: corteo storico anticipato al sabato

Social Video 4 minuti Disfida 2026, presentato il programma

Un anticipo a venerdì e sabato per favorire l'affluenza di cittadini e turisti. È questa la novità nel programma 2026 della, che giunge all'apice degli eventi di quest'anno dopo il Carosello dell'Arma dei Carabinieri del primo weekend di settembre.Venerdì 18 è in programma l'accampamento al Castello, mentre sabato è previsto il corteo storico, che rappresenterà il momento cardine insieme allo spettacolo pirotecnico. Ad interpretare Ettore Fieramosca per l'edizione 2026 sarà l'attore Gilles, mentre a vestire i panni di Ginevra sarà l'attrice Sofia«Abbiamo optato per questo anticipo dopo le numerose richieste che sono pervenute presso i nostri uffici – ha spiegato a margine della presentazione l'Assessore alla Cultura Oronzo– molti barlettani hanno manifestato l'esigenza di vivere al meglio gli eventi in programma, cosa che sarebbe stata più complicata a ridosso del lunedì con tanta gente a lavoro e a scuola». Dello stesso avviso il consigliere regionale di Forza Italia e presidente del consiglio comunale di Barletta, Marcello: «È un'occasione per vivere di più e meglio la città, non soltanto per residenti e turisti ma anche per le numerose attività commerciali che traggono vantaggio da questa variazione».Anchesarà protagonista della Disfida, con l'esposizione di un quadro dipinto da Domenico Morelli nel 1852 e raffigurante un momento della battaglia.illustra l'appuntamento: «Devo ringraziare Marco Fiorella, collezionista barlettano che vive a Roma e che ci ha prestato quest'opera. Il quadro sarà esposto a Palazzo Della Marra e rappresenta il primo Ettore Fieramosca di Massimo D'Azeglio».Lanotte, invece, punta l'attenzione sul ruolo che ladovrà avere a livello turistico: «Servono risorse per istituzionalizzare un appuntamento così importante, ma soprattutto serve una strategia ben chiara che passi da una partnership tra pubblico e privato. Il certame merita il giusto spazio e la giusta considerazione per tornare un appuntamento di riferimento per tutto il territorio».Orgoglio anche per Sante, direttore di Puglia Culture: «La Disfida è un simbolo cruciale dei valori italiani, perché è un evento che si eleva a precursore della nazione unita. Celebrarla nel migliore dei modi deve essere un obiettivo condiviso, nonché un onore per tutta la Puglia».