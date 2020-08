Forza Italia con Tajani presenta i candidati della Bat alle elezioni 2020

Social Video 3 minuti In Puglia Forza Italia è «centrale nella coalizione di centrodestra» Cosimo Giuseppe Pastore

Dalle prossime elezioni regionali e amministrative parte l'avviso di sfratto per questo Governo. «che non è riuscito a tutelare gli italiani nel peggior momento storico che l'Italia abbia mai attraversato». La senatrice di Forza Italia,, ha aperto così l'incontro con cui ieri, ai piedi di Castel del Monte, il partito di Silvio Berlusconi ha presentato i candidati delle liste che concorreranno alle prossimePer l'occasione è intervenuto anche il, a garanzia della centralità che il partito intende ricoprire all'interno della coalizione di centrodestra che esprime come candidato alla Presidenza pugliese un nome di Fratelli d'Italia, quello di. «La maggioranza di Governo è divisa in Puglia con tre candidati – ha detto Tajani – Questo significa che l'azione di governo è stata fallimentare sia per quanto riguarda l'agricoltura, sia per quanto riguarda la sanità».«Siamo molto ottimisti – ha aggiunto Antonio Tajani –che vincerà le elezioni e che dovrà preoccuparsi di risolvere i problemi dei pugliesi.». Problemi che, all'indomani dell'emergenza sanitaria ed economica, coincidono in parte con quelli dell'intero Paese. «Manca una strategia per la ripresa – ha osservato il vicepresidente di Forza Italia –».«Noi– ha avanzato, senatore di Forza Italia, nonché vice commissario vicario del partito in Puglia – I risultati negativi delle amministrazioni regionali di centrosinistra degli ultimi 15 anni sono sotto gli occhi di tutti i pugliesi. Un dato è certo – ha rimarcato Damiani –».Sonoedi candidati di Forza Italia al Consiglio regionale pugliese per la circoscrizione della Provincia di Barletta-Andria-Trani. «Forza Italia in questa competizione per le elezioni regionali ha fatto delle– ha aggiunto il senatore Damiani – Siamo assolutamente consapevoli del ruolo importante che dobbiamo svolgere in questo territorio». L'occasione è stata utili anche alla presentazione dei candidati sindaco del centrodestra per le città di Andria e di Trani,Intanto,. Mentre la Lega strapperà la vicepresidenza della Regione, già riservata a Nuccio Altieri,. «Forza Italia avrà il Presidente del Consiglio regionale – ha confermato Tajani – un ruolo chiave ed importantissimo per la stabilità del governo per avere un'assemblea legislativa al servizio dei pugliesi».