MG JPG
MG JPG
Politica

Referendum sulla giustizia: convegno a Barletta sulle ragioni del sì alla riforma

L'evento, organizzato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani, si è tenuto presso il Circolo Unione

Barletta - sabato 24 gennaio 2026 18.44
Si è svolto nel pomeriggio di oggi, presso il Circolo Unione di Barletta, il convegno "Le ragioni del Si": evento avente ad oggetto la imminente campagna referendaria riguardante la riforma costituzionale sulla giustizia che prevede la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante.

L'evento riguardante il referendum confermativo che si terrà il prossimo 22 e 23 marzo 2026, che è stato organizzato dai vertici territoriali di Forza Italia, e moderato dal giornalista Aldo Losito, ha visto la presenza del senatore barlettano Dario Damiani, dell'onorevole e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia Davide Bellomo, del magistrato barlettano nonché consigliere del TAR Puglia Dott. Carlo Di Bello, del presidente uscente della Camera Penale di Trani Avv. Giangregorio De Pascalis, del vice presidente dell'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Adamo Grieco, e dell'Avv. Giuseppe Cioce, presidente del Comitato Nazionale 'Cittadini per il Si'.
24 fotoRiforma della Giustizia: convegno per le ragioni del Si.Cosimo Campanella
MG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPGMG JPG
A fare gli onori di casa, l'architetto Biagio Capacchione, presidente del Circolo Unione.

Assente per motivi istituzionali il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, con i saluti da parte dell'amministrazione portati dal vice sindaco Gennaro Cefola.

Il convegno ha avuto inizio con la proiezione del celebre e drammatico "io sono innocente" di Enzo Tortora, la cui vicenda pose per la prima volta al centro dell'attenzione le possibili gravi storture della giustizia italiana.

Il primo a prendere la parola è stato il senatore Dario Damiani, il quale ha apertamente confutato quelle che sono le rimostranze delle ragioni del 'no'.


Dopo le parole di Damiani, vi è stato il saluto da remoto dell'onorevole Mauro D'Attis, coordinatore regionale di Forza Italia.

Subito dopo ha preso la parola l'onorevole Davide Bellomo, il quale si è soffermato in particolare sulle affermazioni da parte di coloro i quali sono contrari alla riforma, i quali paventano un assoggettamento della giustizia alla politica: affermazioni che Bellomo, con tanto di testo della riforma tra le mani, ha categoricamente smentito.

Bellomo ha inoltre posto l'accento su quella che in seno al CSM è la logica delle correnti, divise spesso per credo politico e con la conseguente capacità di influenzare le nomine all'interno degli uffici giudiziari.

Subito dopo la parte politica del convegno, hanno preso la parola gli avvocati Beppe Cioce, Adamo Grieco, Giangregorio De Pascalis, e il magistrato barlettano Carlo Di Bello, i quali hanno illustrato quelli che sono gli aspetti puramente tecnici della riforma, oltre a una cronistoria di quelle che sono state negli anni gli interventi del legislatore in tema di ordinamento giudiziario, a partire dalla riforma Vassalli, per poi illustrare anche l'istituzione dell'Alta Corte, cioè il nuovo organo di garanzia dei due CSM, quello della magistratura inquirente, e quello della magistratura giudicante.



L'incontro si è alla fine concluso con i saluti del neo consigliere regionale di Forza Italia, nonché presidente del Consiglio Comunale di Barletta Marcello Lanotte

  • Dario Damiani
  • Forza Italia
  • Referendum sulla giustizia
Altri contenuti a tema
Dario Damiani a Barletta per illustrare le prossime iniziative di Forza Italia sul territorio Dario Damiani a Barletta per illustrare le prossime iniziative di Forza Italia sul territorio Amministrative e referendum sulla giustizia i temi toccati dal senatore barlettano e il neo consigliere regionale Marcello Lanotte
1 Dario Damiani: «Nella legge finanziaria 1,5 milioni di euro per le urbanizzazioni nelle zone produttive» Dario Damiani: «Nella legge finanziaria 1,5 milioni di euro per le urbanizzazioni nelle zone produttive» La nota del senatore di Forza Italia
Damiani: «Nel 2025 raggiunti traguardi fondamentali per lo sviluppo di Barletta e dell’intera provincia» Damiani: «Nel 2025 raggiunti traguardi fondamentali per lo sviluppo di Barletta e dell’intera provincia» Il messaggio del senatore di Forza Italia
Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat La nota del parlamentare di Forza Italia
Nuovo prefetto della provincia Bat, il benvenuto del senatore Dario Damiani Nuovo prefetto della provincia Bat, il benvenuto del senatore Dario Damiani La nota del parlamentare di Forza Italia
Dario Damiani: «Tredici milioni fondi Coesione per il molo di Levante a Barletta» Dario Damiani: «Tredici milioni fondi Coesione per il molo di Levante a Barletta» La nota del Senatore di Forza Italia
1 Dario Damiani: "Forza Italia cresce nella provincia BAT" Dario Damiani: "Forza Italia cresce nella provincia BAT" Il commento del senatore barlettano sul risultato di Forza Italia nella sesta provincia alle Regionali 2025
Spostamento serbatoi idrocarburi porto di Barletta, c'è la firma della concessione demaniale Spostamento serbatoi idrocarburi porto di Barletta, c'è la firma della concessione demaniale La nota del senatore di Forza Italia Dario Damiani
«Che ne facciamo della Commissione Urbanistica del Comune di Barletta?»
24 gennaio 2026 «Che ne facciamo della Commissione Urbanistica del Comune di Barletta?»
Zona 167, richieste ignorate: decoro urbano e sicurezza non possono più attendere
24 gennaio 2026 Zona 167, richieste ignorate: decoro urbano e sicurezza non possono più attendere
L’arte illumina la Notte Bianca del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis " di Barletta
24 gennaio 2026 L’arte illumina la Notte Bianca del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta
Pedonalizzazione del corso, avviato il confronto tra Comune e commercianti
24 gennaio 2026 Pedonalizzazione del corso, avviato il confronto tra Comune e commercianti
Barletta 1922 domani in Basilicata per l'importantissimo esame con il Francavilla
24 gennaio 2026 Barletta 1922 domani in Basilicata per l'importantissimo esame con il Francavilla
Referendum Giustizia: a Barletta l'incontro pubblico sulle "Ragioni del Sì "
24 gennaio 2026 Referendum Giustizia: a Barletta l'incontro pubblico sulle "Ragioni del Sì"
Musiche e materiali artistici scritti in cattività da destinare alla Cittadella di Barletta
24 gennaio 2026 Musiche e materiali artistici scritti in cattività da destinare alla Cittadella di Barletta
1
Via dei Muratori, il consiglio di Stato dà ragione ad Aldo Musti
23 gennaio 2026 Via dei Muratori, il consiglio di Stato dà ragione ad Aldo Musti
Colpo di fortuna a Barletta: vinti 44mila euro al SuperEnalotto
23 gennaio 2026 Colpo di fortuna a Barletta: vinti 44mila euro al SuperEnalotto
Un’area della Zona 167 per lo sgambamento dei cani
23 gennaio 2026 Un’area della Zona 167 per lo sgambamento dei cani
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.