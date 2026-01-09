Dario Damiani a Barletta per illustrare le prossime iniziative di Forza Italia sul territorio

Amministrative e referendum sulla giustizia i temi toccati dal senatore barlettano e il neo consigliere regionale Marcello Lanotte

Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi a Barletta, presso il Luma (ex Ipanema), l'incontro del senatore di Forza Italia Dario Damiani con i segretari e dirigenti del partito di Barletta e della BAT.

Il senatore barlettano ha manifestato i propositi a breve-medio termine sul territorio del partito fondato da Silvio Berlusconi, soprattutto riguardo all'imminente campagna elettorale per le elezioni amministrative nei comuni di Andria, dove il centrodestra candiderà a sindaco Sabino Napoletano, a Minervino, e soprattutto a Trani.

Damiani ha inoltre posto l'accento sulla campagna referendaria per il 'Si' alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura tra la funzione inquirente e quella giudicante.

Dopo quello di Dario Damiani, è stato il turno dell'intervento del segretario provinciale di Forza Italia, nonché neo eletto consigliere regionale Marcello Lanotte, il quale, così come del resto già fatto da Damiani, ha inoltre posto l'accento sulle problematiche riguardanti la sanità in Puglia, invitando la giunta neo eletta a non limitarsi agli annunci via social.

In merito alle imminenti amministrative, Marcello Lanotte ha invitato dirigenti, militanti e simpatizzanti di Forza Italia a fare squadra.

Tornando alla questione del referendum sulla giustizia, Damiani ha annunciato l'impegno da parte del partito a dare vita quanto prima ai comitati referendari per il 'Si'.