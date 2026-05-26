Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. Foto Ida Vinella
Attualità

Misure cautelari omicidio Diviesti, il commento di Dario Damiani

La nota del senatore di Forza Italia

Barletta - martedì 26 maggio 2026 19.06 Comunicato Stampa
"Un'attività investigativa complessa che ha permesso non solo di fare luce su un delitto di inaudita ferocia, l'esecuzione spietata del 26enne Francesco Diviesti, ma anche di smantellare una pericolosa rete criminale attiva tra la Puglia e l'Albania. Per questo straordinario risultato esprimo il mio plauso alla DDA di Bari, alla Procura di Trani, alla DIA del capoluogo regionale, alla Questura della nostra provincia di Barletta-Andria-Trani e ai Comandi provinciali BAT dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che confermano, ancora una volta, l'altissimo livello di professionalità nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio. La risposta tempestiva dello Stato rappresenta un segnale di fondamentale importanza per l'intera comunità, profondamente scossa da quanto accaduto un anno fa al nostro giovane concittadino, e per la famiglia di Francesco Diviesti".Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta l'odierna operazione interforze.
  • Dario Damiani
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