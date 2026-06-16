Export, Damiani (FI): «La Puglia al centro dei mercati internazionali»

«Una straordinaria iniziativa istituzionale, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che mette le regioni del Mezzogiorno al centro della strategia di promozione internazionale del Made in Italy». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio e Segretario della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, intervenuto oggi 16 giugno all'evento "Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia verso la Conferenza Nazionale dell'Export 2026", svoltosi presso il Centro Congressi della Fiera del Levante a Bari.«I numeri certificano che la Puglia ha un tessuto produttivo molto reattivo e competitivo sui mercati internazionali - sottolinea il parlamentare pugliese - I dati Istat sul primo trimestre del 2026 evidenziano che l'export della Puglia è cresciuto del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una performance eccellente, che posiziona la Puglia al sesto posto nazionale per dinamismo, ben al di sopra della media nazionale (+1,3%). Un balzo in avanti che consolida l'ottimo risultato già registrato nel 2025, anno in cui l'export pugliese ha sfiorato il record storico di 10 miliardi di euro. In questa cornice di forte espansione, l'appuntamento odierno riveste una rilevanza strategica assoluta per l'economia della nostra regione e della provincia di Barletta-Andria-Trani, un territorio caratterizzato da storici distretti manifatturieri, agroalimentari e tessili che ha un assoluto bisogno di intercettare nuove rotte commerciali internazionali.»«L'evento di Bari è stato un'opportunità concreta di confronto e di crescita: infatti, grazie alla presenza degli esperti della Farnesina, di ICE Agenzia, CDP, SACE e SIMEST, supportati da Unioncamere e Confindustria, le imprese della BAT e del Sud hanno potuto effettuare colloqui mirati e hanno toccato con mano gli strumenti promozionali e le misure di finanza agevolata messe a disposizione dal Governo per sostenere l'internazionalizzazione. Raccogliere le istanze dei nostri imprenditori oggi ci permetterà di definire una strategia nazionale su misura in vista della Conferenza dell'Export. Il Governo e Forza Italia dimostrano ancora una volta la massima vicinanza a chi produce ricchezza e posti di lavoro nel Mezzogiorno», conclude il senatore Damiani.