Star Clipper a Barletta, Damiani : «Premiata la nostra nuova visione strategica per il porto»

«Con l'arrivo del veliero Star Clipper, il porto di Barletta debutta oggi nel circuito del turismo crocieristico di lusso internazionale. Si realizza così un'altra tappa del percorso ambizioso di rilancio del nostro scalo portuale, che stiamo sostenendo da anni con determinazione. Un risultato per il quale ringrazio l'Adspmam e l'Amministrazione comunale per la fruttuosa collaborazione istituzionale, che premia la nostra visione strategica: trasformare l'infrastruttura barlettana da scalo esclusivamente commerciale e industriale a risorsa flessibile, capace di attrarre anche flussi turistici. Decisivi i recenti investimenti in opere infrastrutturali necessarie e cruciali, che renderanno il porto di Barletta moderno, sicuro e competitivo. I circa 150 passeggeri a bordo della ⁠Star Clipper rappresentano anche un'importante opportunità per la valorizzazione internazionale del patrimonio storico e culturale cittadino e dell'intero territorio, a partire da eccellenze come Palazzo Della Marra, la Pinacoteca De Nittis e Castel del Monte, siti che verranno visitati dai crocieristi. Un plauso a tutta la macchina organizzativa, agli infopoint di Unpli Puglia e all'Amministrazione comunale per i servizi di accoglienza predisposti in sinergia. Oggi il debutto, ma la replica di questo scalo è già programmata per il prossimo 26 luglio, a conferma del fatto che non si tratta di un evento isolato ma dell'inizio di un nuovo capitolo di concrete opportunità di sviluppo per il territorio». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani.