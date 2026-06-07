Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. Foto Ida Vinella
Politica

Star Clipper a Barletta, Damiani : «Premiata la nostra nuova visione strategica per il porto»

La nota del senatore di Forza Italia

Barletta - domenica 7 giugno 2026 19.26 Comunicato Stampa
«Con l'arrivo del veliero Star Clipper, il porto di Barletta debutta oggi nel circuito del turismo crocieristico di lusso internazionale. Si realizza così un'altra tappa del percorso ambizioso di rilancio del nostro scalo portuale, che stiamo sostenendo da anni con determinazione. Un risultato per il quale ringrazio l'Adspmam e l'Amministrazione comunale per la fruttuosa collaborazione istituzionale, che premia la nostra visione strategica: trasformare l'infrastruttura barlettana da scalo esclusivamente commerciale e industriale a risorsa flessibile, capace di attrarre anche flussi turistici. Decisivi i recenti investimenti in opere infrastrutturali necessarie e cruciali, che renderanno il porto di Barletta moderno, sicuro e competitivo. I circa 150 passeggeri a bordo della ⁠Star Clipper rappresentano anche un'importante opportunità per la valorizzazione internazionale del patrimonio storico e culturale cittadino e dell'intero territorio, a partire da eccellenze come Palazzo Della Marra, la Pinacoteca De Nittis e Castel del Monte, siti che verranno visitati dai crocieristi. Un plauso a tutta la macchina organizzativa, agli infopoint di Unpli Puglia e all'Amministrazione comunale per i servizi di accoglienza predisposti in sinergia. Oggi il debutto, ma la replica di questo scalo è già programmata per il prossimo 26 luglio, a conferma del fatto che non si tratta di un evento isolato ma dell'inizio di un nuovo capitolo di concrete opportunità di sviluppo per il territorio». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani.
  • Dario Damiani
Altri contenuti a tema
Porto di Barletta, inaugurato il cantiere per il prolungamento dei moli foranei La città Porto di Barletta, inaugurato il cantiere per il prolungamento dei moli foranei L'appuntamento di questa mattina alla presenza del Ministro Pichetto Fratin
Misure cautelari omicidio Diviesti, il commento di Dario Damiani Attualità Misure cautelari omicidio Diviesti, il commento di Dario Damiani La nota del senatore di Forza Italia
Addizionale IRPEF. Damiani (FI): «Con Decaro non spariscono i disservizi ma i soldi dalle tasche dei pugliesi» Attualità Addizionale IRPEF. Damiani (FI): «Con Decaro non spariscono i disservizi ma i soldi dalle tasche dei pugliesi» La nota completa del senatore di Forza Italia
Porto di Barletta, il 29 maggio l'inizio dei lavori La città Porto di Barletta, il 29 maggio l'inizio dei lavori L'annuncio del senatore di Forza Italia Dario Damiani
Carovana per l’Autonomia UICI, Damiani: «Includere e garantire dignità a ogni cittadino» La città Carovana per l’Autonomia UICI, Damiani: «Includere e garantire dignità a ogni cittadino» La nota stampa del senatore di Forza Italia Dario Damiani
Dichiarazione d'intenti per il velodromo "Simeone", il commento di Dario Damiani Dichiarazione d'intenti per il velodromo "Simeone", il commento di Dario Damiani La nota del senatore di Forza Italia
Busto per il senatore Tatò, Damiani (FI): «Gratitudine per l'impegno civile e politico per Barletta» Busto per il senatore Tatò, Damiani (FI): «Gratitudine per l'impegno civile e politico per Barletta» La nota completa del senatore di Forza Italia
Giornata mondiale dell'Autismo. Damiani (FI): «Comunicazione strumento chiave per una vera inclusione» Giornata mondiale dell'Autismo. Damiani (FI): «Comunicazione strumento chiave per una vera inclusione» La nota completa del senatore di Forza Italia
Star Clipper a Barletta, Fratelli d'Italia: «L'opposizione va contro la città»
7 giugno 2026 Star Clipper a Barletta, Fratelli d'Italia: «L'opposizione va contro la città»
Star Clipper, Coalizione Civica: «Barletta come un paesello di provincia. Lo spettacolo dell’approdo dei ricchi pagato con i soldi dei barlettani»
7 giugno 2026 Star Clipper, Coalizione Civica: «Barletta come un paesello di provincia. Lo spettacolo dell’approdo dei ricchi pagato con i soldi dei barlettani»
Star Clipper, Barletta Ricettiva: «Una giornata di accoglienza internazionale tra turismo, cultura ed eccellenze del territorio»
7 giugno 2026 Star Clipper, Barletta Ricettiva: «Una giornata di accoglienza internazionale tra turismo, cultura ed eccellenze del territorio»
Cilli: «L’approdo della Star Clipper è un’opportunità straordinaria per Barletta. Il turismo crocieristico può diventare una nuova frontiera per la città»
7 giugno 2026 Cilli: «L’approdo della Star Clipper è un’opportunità straordinaria per Barletta. Il turismo crocieristico può diventare una nuova frontiera per la città»
«Dopo il Castello, ora il Cimitero: la città delle chiusure è il fallimento del centrodestra»
7 giugno 2026 «Dopo il Castello, ora il Cimitero: la città delle chiusure è il fallimento del centrodestra»
Chiusura pomeridiana cimitero, la contrarietà del Movimento 5 Stelle
7 giugno 2026 Chiusura pomeridiana cimitero, la contrarietà del Movimento 5 Stelle
Porto di Barletta, arriva la Star Clipper: debutta il turismo crocieristico di lusso
7 giugno 2026 Porto di Barletta, arriva la Star Clipper: debutta il turismo crocieristico di lusso
Unità Operativa di Senologia e Chirurgia Senologica dell'ospedale "Dimiccoli " di Barletta, il ringraziamento di una paziente a tutto il personale
7 giugno 2026 Unità Operativa di Senologia e Chirurgia Senologica dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta, il ringraziamento di una paziente a tutto il personale
"Una sana e robusta Costituzione ": al via il progetto della scuola Sacro Cuore di Barletta
7 giugno 2026 "Una sana e robusta Costituzione": al via il progetto della scuola Sacro Cuore di Barletta
Scomparsa del dirigente scolastico Alfredo Basile, il ricordo dei docenti dell'Ic D'Azeglio-De Nittis
6 giugno 2026 Scomparsa del dirigente scolastico Alfredo Basile, il ricordo dei docenti dell'Ic D'Azeglio-De Nittis
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.