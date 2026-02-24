Litoranea Levante Chiusura
Territorio

Erosione costa Levante, Grimaldi: "In contatto con la Regione, previste modifiche nel PUG di Barletta"

L'intervento dell'Assessore all'Urbanistica dopo la chiusura al transito del tratto di litoranea

Barletta - martedì 24 febbraio 2026 12.58
La chiusura al transito di una porzione stradale della litoranea di Levante, dopo l'incrocio tra viale Regina Elena e via della Misericordia, resta al centro della discussione urbanistica e ambientale di Barletta. Da sabato 21 febbraio, infatti, il tratto finale è interdetto al transito per via dell'erosione della costa e di un pericolo di cedimento. Per adesso resta applicata soltanto la messa in sicurezza dell'area, ma si valutano le soluzioni del caso.

L'Assessore all'Urbanistica Pierpaolo Grimaldi è intervenuto sul tema, chiarendo le interlocuzioni in corso anche con la Regione Puglia: «Siamo in contatto con il presidente Decaro per chiarire come muoverci su quel tratto di costa, visto che si tratta di un problema a carattere regionale e che va risolto in via definitiva in più tratti del nostro territorio». La competenza sarà anche di carattere comunale, in particolare con le misure previste dal PUG: «Con l'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale - spiega Grimaldi - abbiamo pensato a delle variazioni per quel tratto stradale, in modo da garantire un intervento duraturo che non sia suscettibile di modifiche emergenziali a breve termine».

Il rischio è che l'area interessata dall'erosione includa le zone relative al Jova Summer Party, in programma ad agosto. Grimaldi rassicura: «Non credo che l'area del concerto di Jovanotti sarà interessata dall'erosione. In ogni caso, stiamo vagliando ogni ipotesi per far sì che si possa garantire la sicurezza e soprattutto una manutenzione definitiva».

Molto dipenderà anche dalle risorse economiche disponibili. Decaro ha già incontrato i presidenti delle sei province, con Lodispoto che mercoledì mattina incontrerà a sua volta i sindaci delle città costiere della BAT. Grimaldi confida nell'operato dei consiglieri regionali barlettani Lanotte e Passero: «Le interlocuzioni con Decaro sono legate anche alla questione dei finanziamenti, abbiamo strumenti importanti anche nei nostri consiglieri regionali che rappresentano Barletta. Siamo al lavoro anche per reperire le somme necessarie».

  • Lungomare di Levante
  • Lavori pubblici
  • Barletta
