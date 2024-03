"Donare è Vita-le", sabato 23 marzo appuntamento con i dialoghi di AVIS Barletta

Donare è Vita, Donare è Vitale, questo lo slogan della seconda edizione dei Dialoghi di AVIS Barletta. Sabato 23 marzo dalle ore 17.45 alle ore 20.00 al Circolo Unione di Barletta, presso i Giardini De Nittis di viale Giannone, si svolgerà un incontro sul gesto e significato della donazione, organizzato dall'AVIS Comunale Barletta OdV in collaborazione con il Centro Studi Barletta in Rosa. Moderatrice della serata sarà la presidentessa del centro Studi la prof.ssa Maria Grazia Vitobello.Tra gli ospiti del Talk Show, il dott. Luca Speranza Comandante regione Puglia della Polizia Stradale, la dr.ssa Marina D'Alagni dirigente medico responsabile del Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Barletta, il dott. Giuseppe Vitobello dirigente medico responsabile del Coordinamento aziendale Trapianti della ASL BT, il sig. Giuseppe Di Bari dell'associazione di promozione sociale "Iacopo Di Bari", la dott.ssa Natalia Inchingolo Presidente AIDO della sezione provinciale BAT e la Sig.ra Maria Mennuni consigliera AVIS Barletta e Presidente AIDO sezione Comunale di Barletta.Il tema dell'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, riguarderà non solo la donazione del sangue e degli organi ma verrà affrontata anche la tematica della sicurezza stradale e degli incidenti stradali che rappresentano, ad oggi, un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per le relative conseguenze che ne possono derivare.