AVIS Barletta incontra Manuela Olivieri: un tributo a Pietro Mennea e ai valori dello sport

L'Associazione AVIS Comunale Barletta OdV è lieta di annunciare un incontro speciale con Manuela Olivieri, moglie del compianto Pietro Mennea, campione olimpico di velocità e strenuo difensore dello sport pulito. L'evento, che si terrà a Barletta, presso la Cassa del Donatore, in Via Milano 73, domenica 15 Giugno 2025 dalle ore 19.00, rappresenta un'opportunità unica per riflettere sull'importanza della donazione del sangue, dei valori sportivi e della lotta al doping, temi che hanno caratterizzato la carriera e l'impegno sociale di Mennea.Presidentessa della Fondazione Pietro Mennea Onlus, di cui è cofondatrice insieme al compianto marito, Manuela Olivieri con la sua Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito della società civile e dello sport dilettantistico, con iniziative volte alla ricerca scientifica, alle metodologie di allenamento, alla beneficenza e alla lotta al doping. Parteciperà all'incontro anche il consigliere regionale Ruggiero Mennea, delegato al Welfare delle Regione Puglia.Manuela Olivieri condividerà anche, testimonianze e ricordi personali, sottolineando il lascito etico del marito e il legame tra sport e solidarietà. AVIS Barletta, da sempre in prima linea nella promozione della donazione del sangue, vuole ribadire quanto sia fondamentale lo spirito di altruismo e sacrificio, che accomuna atleti e donatori."Siamo onorati di ospitare Manuela Olivieri – dichiara il Presidente di AVIS Barletta, Pierdomenico Carone – perché Pietro Mennea non è stato solo un'icona dello sport, ma anche un modello di integrità. Attraverso questa iniziativa, vogliamo trasmettere il suo messaggio alle nuove generazioni e ai nostri donatori".L'incontro sarà aperto ai soci donatori avisini e rappresenterà un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione. AVIS Barletta invita tutti i propri soci a partecipare per celebrare un grande campione e sostenere una causa che salva vite ogni giorno.