I dialoghi di AVIS Barletta: "Donatori senza frontiere"

Mercoledì 4 giugno, alle ore 19.00, presso la Sala della Comunità Sant'Antonio in Via Sant'Antonio, 11 a Barletta, si svolgerà un incontro sul gesto e significato della donazione, organizzato dall'AVIS Comunale Barletta OdV in collaborazione con il Centro Studi Barletta in Rosa, la cui presidentessa, prof.ssa Maria Grazia Vitobello, sarà la moderatrice della serata.



Tra gli ospiti del Talk Show, Nicola Lopane Direttore del Dipartimento di Protezione Civile e gestione delle Emergenze della Regione Puglia, Alberto Morpurgo donatore della Croce Rossa del Lussemburgo, Isabel Bianca Santo Direttore Sanitario di AVIS Barletta e medico del Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Barletta, Michelangelo Stillante Operatore Umanitario di Medici Senza Frontiere (di rientro in questi giorni dal Bangladesh).



Il tema dell'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, riguarderà non solo gli aspetti legati al confronto della donazione di sangue in Italia e all'estero, ma verrà anche affrontata la tematica della donazione del proprio tempo e della propria opera attraverso la testimonianza di un operatore di Medici Senza Frontiere e del responsabile della Protezione Civile della Regione Puglia.



Espletare il soccorso sanitario in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Essere al fianco della Protezione Civile significa essere parte di un sistema organizzativo e operativo che fa della sicurezza e della tutela della popolazione la propria mission quotidiana. Esattamente quello che fanno i donatori di sangue per supportare l'attività trasfusionale e garantire terapie salvavita ai pazienti.