Domani alle ore 10 apre il sottovia di via Andria

Tutto confermato: domani mattina aprirà al traffico il sottovia di via Andria. Alle ore 10 di domani mattina avverrà l'apertura alla presenza del sindaco Cannito, che ha comunicato in serata l'orario ufficiale al termine di un incontro con i responsabili di RFI.Opera (quasi) completa ma pronta ormai per l'accesso al traffico veicolare e pedonale. Bisognerà invece aspettare ancora l'estate per l'apertura del sottovia gemello su via Vittorio Veneto.