Apertura sottovia via Andria: la nota di RFI

«Aperto oggi al traffico il sottovia carrabile e pedonale di via Andria». Inizia così la nota stampa diramata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).«L'opera rientra nel programma di eliminazione di tutti i passaggi a livello sul territorio comunale, attuato da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), che ha programmato entro l'estate l'apertura anche del sottovia sostitutivo del passaggio a livello di via Veneto di Ferrotramviaria.Presenti oggi all'apertura del sottovia, il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, esponenti dell'Amministrazione Comunale, rappresentanti di RFI e Italferr (Gruppo FS Italiane). Con l'appalto in corso, sono stati realizzati già due sottovia e un sottopasso pedonale in sostituzione dei passaggi a livello di Via Madonna dello Sterpeto, chiuso nel 2016, e di via Milano, chiuso nel 2018.RFI ha realizzato nel Comune di Barletta anche due cavalcavia e un sottovia in sostituzione dei passaggi a livello di Strada Provinciale "Salinelle" e di via Regio Tratturo, chiusi nel 2009, e di Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, chiuso nel 2013. Investimento complessivo 32 milioni di euro».