Si compie un traguardo epocale per Barletta: l'annuncio di lunedì sera diramato dall'amministrazione comunale, dissipando i timori dell'ultimo minuto, è stato come l'invito per una "festa a lunga attesa". Alle ore 10 di ieri mattina, martedì 30 gennaio 2024, è stato ufficialmente aperto il, dopo cinque anni che sembravano interminabili.«Godiamoci il frutto di questa fatica, andiamo ad aprire il sottovia con sobrietà, senza cerimonie», ha detto così ieri mattina dal sindaco. Tra ritardi e illusioni, ormai però non era ammissibile un ulteriore rinvio. C'è chi l'ha definita una "grande incompiuta", soprattutto con l'. Infatti non è avvenuta nessuna inaugurazione, nessun taglio del nastro. Per il momento si parte, con la consapevolezza cheper completare il complesso puzzle.La circolazione nell'area del sottovia resta quasi immutata. L'unica modifica che è stata introdotta riguarda l', che da doppio senso diventaAlla luce del rinnovato afflusso di veicoli su via Andria, stanno inevitabilmente emergendo le prime perplessità. Un potenziale ingorgo da risolvere è quello all'. Nel momento della chiusura del passaggio a livello (chi ha buona memoria lo ricorderà bene),ecc.Adesso, superato l'iniziale entusiasmo che ha condotto molti curiosi a percorrere il sottovia in queste prime ore di attività, si potrà valutare con cognizione di causa l'afflusso lungo le strade: verranno effettuate delle modifiche alla viabilità, o resterà tutto come oggi? Lo scopriremo.Qualche osservazione viene riposta sull'argomento. Ma il sindaco ha già anticipato che verranno installati al più presto dei: il limite è impostato a 30 km/h nel sottovia, ma il rettilineo da Andria verso Barletta spaventa un po'. Sono state sollevate delle perplessità anche per potenziali blocchi del traffico legati alle«C'è ancora molto da fare e noi continueremo a lavorare per la conclusione di tutti i lavori». A dirlo è stato lo stesso Cannito. L'opera nella sua interezza è obiettivamente incompiuta: vediamo quali sono in ordine di tempo i prossimi step.Come prima cosa,: il sindaco ha riferito una tempistica diper la conclusione di quel tratto.Ci vorrannoper attivare le, mettendo in funzione il sistema di teleallertamento in caso di piogge intense.Rimandato all'il sottovia gemello e la riapertura di via Vittorio Veneto. Come ha riferito la stessa RFI, è stata programmato "entro l'estate l'apertura anche del sottovia sostitutivo del passaggio a livello di via (Vittorio, ndr) Veneto di Ferrotramviaria".