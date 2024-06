Lunedì riapre via Vittorio Veneto, l’annuncio del sindaco

"Cari cittadini vi comunico che lunedì 1 Luglio sarà riaperta al traffico via Vittorio Veneto (da Via Marconi a Via Zanardelli)". Così il sindaco Cosimo Cannito."Si tratta di una Via Vittorio Veneto nuova e moderna, che si presenta con due corsie allargate rispetto al passato, con marciapiedi più ampi, percorribili in sicurezza, adeguatamenteilluminata, con una isola salvagente di fronte alla stazione Bari Nord, con una serie di rallentatori ottici, con segnaletica stradale ben organizzata, con rifacimento totale delle fogna bianca, e con il patrimonio arboreo ripristinato grazie alla piantumazione di bellissimi alberi Lagerstroemia.In contemporanea sarà riaperto ai pedoni il collegamento tra viale Marconi e Via Vittorio Veneto attraverso l'asse pedonaleattrezzato (Piano Recupero Urbano della Ex Distilleria del 1996),illuminato, recintato e con telecamere di sorveglianza, che attraverserà tutta la ex distilleria (il suddetto collegamento sarà successivamente oggetto di regolamentazione di eventuale apertura e chiusura per motivi di sicurezza).Sempre da Lunedì prossimo sarà consentito il passaggio pedonale attraverso il sottopasso della stazione Ferrovie dello Stato - Ferrotramviaria Bari Nord. Di fatto si ripristinerà il collegamento pedonale tra Via Marconi e Piazza Conteduca. Quella porticina,che era abusiva, tanto utilizzata dai pedoni per recarsi dal quartiere Borgovilla – Patalini al centro e viceversa non c'è più .Il sottopasso sarà percorribile anche a cantiere attivo per la realizzazione degli ascensori al quinto binario come da intesa Ferrotramviaria-Comune_Ferrovie dello Stato.Ad ascensori realizzati si procederà (aprile 2025) anche all'apertura della rampa per persone a mobilità ridotta, per cui provvisoriamente l'accesso al tunnel sarà garantito solo mediante scale.Lunedì sarà consegnata ai cittadini una via praticamente nuova, moderna e certamente più sicura rispetto al passato.Vi ringrazio per la pazienza dimostrata a causa del disagio che avete dovuto sopportare. Questa Amministrazione ha raggiunto insieme a voi un altro importante traguardo relativo alla vivibilità e alla qualità della vita della nostra città.Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Ferrotranviaria e i tecnici degli uffici comunali per i lavori eseguiti.Informo inoltre che in continuità con questo intervento che d'intesa con RFI si è deciso di aprire il sottovia di via Veneto – Via Andria -Via Callano il 9 agosto come da cronoprogramma comunicato".