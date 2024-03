Riapre via Milite Ignoto, ma è polemica per i parcheggi

Si compie oggi un'ulteriore tassello verso il completamento definitivo del sottovia di. Oggi, a distanza didall'apertura del collegamento di via Andria, ritorna in uso il passaggio che dasi immette su via Andria nel nuovo sottovia.Senso unico a scendere verso via Andria, con. Una sicura immissione nel sottovia viene consentita dall'installazione di unoper ampliare la visibilità a beneficio degli automobilisti che dal quartiere Medaglie d'oro vogliono innestarsi su via Andria in direzione Andria (vietato introdursi in direzione Barletta).Le opere hanno necessariamente mutato la precedente conformazione della strada,Sono stati comunque realizzati degli stalli ad hoc per la sosta: tuttavia già nella mattinata odierna, durante il sopralluogo del sindaco Cannito con i referenti di RFI, sono giunte le prime proteste. Il timore principale è che, con l'evidente riduzione di spazi per l'auto, lo spartitraffico di nuova realizzazione venga utilizzato per lasciare le automobili in modo abusivo.Dopo l'apertura di via Milite Ignoto, si attende con trepidazione l'apertura del varco verso. Ci sarà da attendere l'estate per il completamento.