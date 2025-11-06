Consiglio Comunale: provvedimenti approvati in seconda lettura, ma con alcune assenze in maggioranza

Rimandata a stamane in seconda lettura a causa della mancanza del numero legale richiesta dal sindaco allo scopo di poter presenziare in Prefettura al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, la seduta in Consiglio Comunale odierna ha approvato tutti e sei i restanti punti all'ordine del giorno, tra cui tre debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di TAR Puglia, Consiglio di Stato e Giudice di Pace di Barletta che hanno visto soccombente il Comune di Barletta, e tre variazioni urgenti al bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, riguardanti nell'ordine: interventi PNRR per asili nido di Via Paisiello e Via degli Ulivi; fondi PNRR per Ufficio CED (Centro Elaborazione Dati); fondi sezione cultura recuperati da lotta all'evasione.

Le tre variazioni di bilancio hanno ricevuto il voto unanime da parte dei consiglieri presenti.

Approvati invece con quindici voti a favore e otto astenuti i debiti fuori bilancio, numeri che nonostante l'approvazione del provvedimento in seconda lettura (dove è sufficiente anche una maggioranza di 11 consiglieri, e non 17 come in prima lettura), non sono stati sufficienti per l'approvazione dell'immediata eseguibilità del provvedimento, a causa di alcune defezioni nella maggioranza, tra cui quattro giustificate.

Defezioni che i gruppi di minoranza, in particolar modo il consigliere Antonello Damato (Lista Emiliano Sindaco di Puglia), non hanno mancato di far notare.

Per quel che riguarda infine le domande di attualità rimaste inevase a causa della sospensione della seduta di ieri, i restanti quesiti hanno riguardato nell'ordine:

" Bando regionale 22 milioni, nel quale poter includere recupero PalaMarchiselli" (Partito Democratico e Cantiere Puglia). Domanda alla quale ha risposto l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha reso noto all'aula il respingimento da parte della Regione della domanda di finanziamento da parte del Comune di Barletta di un bando regionale per il periodo 2021/2027, dell'insufficienza delle somme stanziate per singola opera (400mila euro) dal nuovo bando, e della decisione da parte dell'amministrazione di destinare al recupero del Pala Marchiselli fondi precedentemente destinati al restauro dell'ex distilleria;

Bando regionale 22 milioni, nel quale poter includere recupero PalaMarchiselli" (Partito Democratico e Cantiere Puglia). Domanda alla quale ha risposto l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha reso noto all'aula il respingimento da parte della Regione della domanda di finanziamento da parte del Comune di Barletta di un bando regionale per il periodo 2021/2027, dell'insufficienza delle somme stanziate per singola opera (400mila euro) dal nuovo bando, e della decisione da parte dell'amministrazione di destinare al recupero del Pala Marchiselli fondi precedentemente destinati al restauro dell'ex distilleria; "Lavori sostituzione 140 Km cavi elettrici interrati e tempi rifacimento asfalto in Via Regina Margherita e Lungomare Pietro Mennea" (Cantiere Puglia). Risposta pervenuta dall'assessore Concetta Pansa, la quale ha stimato i tempi di completamento in almeno 60 giorni alla luce della profondità degli scavi e del relativo stabilizzamento delle opere;

(Cantiere Puglia). Risposta pervenuta dall'assessore Concetta Pansa, la quale ha stimato i tempi di completamento in almeno 60 giorni alla luce della profondità degli scavi e del relativo stabilizzamento delle opere; " Riapertura Villa Bonelli, aggiornamenti e cronoprogramma" (Cantiere Barletta). Risposta pervenuta dall'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha stimato per il 31/12/2025 la fine dei lavori;

Riapertura Villa Bonelli, aggiornamenti e cronoprogramma" (Cantiere Barletta). Risposta pervenuta dall'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha stimato per il 31/12/2025 la fine dei lavori; "Intervento agenti Polizia Locale presso i Giardini De Nittis lo scorso 27 ottobre per fermare un uomo che aveva dato in escandescenza" (Cantiere Puglia). A questa domanda ha dato risposta l'assessore Maria Anna Salvemini, la quale ha informata l'aula di un encomio da consegnare agli agenti protagonisti dell'intervento summenzionato. L'assessore ha inoltre reso nota all'aula l'intensificazione dei controlli in città da parte della polizia locale, tutto questo in concerto con le altre forze dell'ordine;

(Cantiere Puglia). A questa domanda ha dato risposta l'assessore Maria Anna Salvemini, la quale ha informata l'aula di un encomio da consegnare agli agenti protagonisti dell'intervento summenzionato. L'assessore ha inoltre reso nota all'aula l'intensificazione dei controlli in città da parte della polizia locale, tutto questo in concerto con le altre forze dell'ordine; "Sezione Amministrazione trasparente (DLgs 33/2013): dati parziali e incompleti denunciati da segretario PD Domenico De Santis" (Partito Democratico ed "Lista Emiliano Sindaco di Puglia"). Risposta a tale quesito è arrivata direttamente dal Sindaco, il quale ha richiesto l'intervento del segretario Domenico Carlucci, il quale ha rivendicato in sostanza la piena legittimità dell'operato della macchina amministrativa su questi temi, anche alla luce delle modalità dei controlli effettuati dall'ANAC;

(Partito Democratico ed "Lista Emiliano Sindaco di Puglia"). Risposta a tale quesito è arrivata direttamente dal Sindaco, il quale ha richiesto l'intervento del segretario Domenico Carlucci, il quale ha rivendicato in sostanza la piena legittimità dell'operato della macchina amministrativa su questi temi, anche alla luce delle modalità dei controlli effettuati dall'ANAC; "Degrado e pericolo pubblico in Via Giuliani e VIa Rossini derivanti da radici alberi che compromettono la sede stradali". (Partito Democratico). A rispondere questa volta è l'assessore Concetta Pansa, la quale ha motivato il tutto in sostanza alla errata valutazione, al tempo, delle specie arboree piantumate, comunicando comunque all'aula l'intenzione da parte dell'amministrazione di effettuare i dovuti interventi;

(Partito Democratico). A rispondere questa volta è l'assessore Concetta Pansa, la quale ha motivato il tutto in sostanza alla errata valutazione, al tempo, delle specie arboree piantumate, comunicando comunque all'aula l'intenzione da parte dell'amministrazione di effettuare i dovuti interventi; "Stato di abbandono Green Park" (Partito Democratico). Risposta pervenuta dall'assessore allo sport Massimiliano Di Leo, il quale ha riferito che il progetto di riqualificazione di dette aree verrà sottoposto a domanda di richiesta di finanziamento regionale;

(Partito Democratico). Risposta pervenuta dall'assessore allo sport Massimiliano Di Leo, il quale ha riferito che il progetto di riqualificazione di dette aree verrà sottoposto a domanda di richiesta di finanziamento regionale; "Chiarezza sul futuro del Braccio di Levante e nascita Comitato Civico" (Coalizione Civica). Domanda alla quale ha dato risposta il sindaco Cosimo Cannito, il quale ha rivendicato l'impegno da parte dell'amministrazione, a partire dall'incontro con il nascente Comitato Civico per la salvaguardia del Braccio di Levante che si svolgerà nel pomeriggio, invitando i consiglieri interroganti alla partecipazione al suddetto incontro;

"Mancato stanziamento risorse aggiuntive eventi natalizi ammessi ma non finanziabili"

(Coalizione Civica). La risposta a quest'ultima domanda è pervenuta dall'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha edotto l'aula la richiesta da parte sua e del sindaco di provare a reperire somme aggiuntive necessarie a finanziare gli eventi non ammessi a finanziamento.