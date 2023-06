Consiglio Comunale: approvato il rendiconto finanziario 2022

Il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato importanti punti all'ordine del giorno, tra cui quello principale: l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.Tale punto, illustrato dal neo assessore al bilancio Davide Campese, ha dato origine a un dibattito in aula che ha visto le opposizioni - con gli interventi di Rosa Tupputi (Con), Doronzo (Coalizione Civica) e Rosa Cascella (Partito Democratico) - porrel'accento su alcuni appunti mossi dai revisori dei conti, e sulle risposte "vaghe e poco chiare" fornite dall'amministrazione.Dal canto suo la maggioranza, con gli interventi dei consiglieri Riccardo Memeo (Fratelli d'Italia) e Rocco Di Leo (Barletta nel cuore) ha difeso l'operato dell'amministrazione Cannito evidenziando il fatto che il bilancio consuntivo 2022 faccia in gran parte riferimento alla programmazione effettuata dal commissario prefettizio dott. Alecci, e che la stessa giunta Cannito si è insediata solo a luglio 2022 inoltrato.Per la cronaca, il rendiconto finanziario 2022 è stato approvato dall'assise con 22 voti a favore e 7 astenuti.Approvate inoltre due importanti variazioni al bilancio di previsione 2023-25 facenti riferimento a nuove entrate derivanti da finanziamenti ministeriali e regionali, oltre che a fondi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Dopo una sospensione dei lavori dell'assise, chiesta e ottenuta dal sindaco Cannito, è passato infine anche il quarto importante punto all'ordine del giorno, cioè quello riguardante la istituzione di una commissione di indagine – prevista dall'art.87 del Regolamento del Consiglio Comunale – per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative relative ai lavori di soppressione dei passaggi a livello di Via Andria e Via Vittorio Veneto.Membri di questa commissione saranno i consiglieri Santa Scommegna, Stella Mele, Rosa Tupputi, Maria Letizia Rana e Flavio Basile.Dopo l'approvazione di questo punto vi è da registrare l'appello del sindaco Cannito a non trasformare questa commissione in un processo all'amministrazione, anche alla luce del fatto che, parole del sindaco, "senza l'operato di questa amministrazione questi lavori non avrebbero avuto mai inizio".Il Consiglio Comunale del 12 giugno ha avuto inizio con un omaggio dei consiglieri di maggioranza e del sindaco alla memoria di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia e del PDL, nonché leader incontrastato del centrodestra dal 1994 al 2013.La prima ora dei lavori, come da tradizione, è stata occupata dalle domande di attualità che hanno riguardato argomenti come la manutenzione di strade, impiantistica sportiva e verde pubblico, oltre che gli sviluppi della vicenda Ariscianne-SuaraBeach.Bocciato infine l'ordine del giorno presentato dal consigliere Carmine Doronzo riguardante l'introduzione a Barletta delle registrazioni anagrafiche di famiglie omogenitoriali.