Congresso PD Barletta, De Santis: «Rivolgo gli auguri di buon lavoro al segretario cittadino Cosimo Bruno»
Congresso PD Barletta, De Santis: «Rivolgo gli auguri di buon lavoro al segretario cittadino Cosimo Bruno»
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Congresso PD Barletta, De Santis: «Rivolgo gli auguri di buon lavoro al segretario cittadino Cosimo Bruno»

La nota del consigliere regionale e segretario del PD Puglia Domenico De Santis

Barletta - giovedì 7 maggio 2026 9.31 Comunicato Stampa
"Il Congresso cittadino del Partito Democratico di Barletta ha riconfermato alla sua guida il segretario uscente Cosimo Bruno, al quale faccio le congratulazioni e rivolgo gli auguri di buon lavoro. La sua indicazione, con una mozione unica, e dunque la sua riconferma dimostrano la bontà di quanto fatto finora, di avere scelto la direzione giusta per un Partito Democratico sempre più protagonista nel panorama delle forze progressiste del centrosinistra". E' quanto si legge nella nota del consigliere regionale e segretario del PD Puglia Domenico De Santis.

"Un Partito Democratico che deve essere il motore del cambiamento, della crescita e della rigenerazione di Barletta e del territorio. Le prossime sfide elettorali ci troveranno pronti e con una coalizione unita e in grado di dare una svolta al futuro di questa città".
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