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Servizi sociali

VI Piano Sociale di Zona 2026–2028. Al via il percorso di concertazione territoriale

Il calendario degli appuntamenti

Barletta - venerdì 8 maggio 2026 Comunicato Stampa
Con l'approvazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028 da parte della Regione Puglia, il Comune di Barletta avvia il percorso di progettazione partecipata per la definizione del nuovo Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale di Barletta.
Il percorso prevede tre tavoli tematici aperti a cittadini, enti pubblici, Terzo Settore, associazioni e stakeholder del territorio:

· 14 maggio 2026 – Invecchiamento attivo e disabilità;
· 21 maggio 2026 – Inclusione sociale e contrasto alla povertà.
Gli incontri si terranno presso la Sala Conferenze del Castello di Barletta alle ore 16:30.

Durante i tavoli sarà possibile presentare proposte progettuali utilizzando la "Scheda proposta progettuale – VI Piano Sociale di Zona", disponibile sul Portale Welfare del Comune di Barletta disponibile al seguente link: Portale Welfare – Comune di Barletta. Le proposte potranno essere consegnate nel corso degli incontri oppure inviate via PEC all'indirizzo dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it entro il 23 maggio 2026.

L'Amministrazione comunale invita tutta la comunità territoriale a partecipare attivamente al percorso di programmazione sociale per contribuire alla costruzione di un welfare sempre più inclusivo ed efficace.
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