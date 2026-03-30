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Welfare agricolo, la Puglia investe sulle famiglie

Sostegno concreto per conciliare lavoro e cura e costruire comunità più eque

Barletta - lunedì 30 marzo 2026 10.59 Comunicato Stampa
Nel settore agricolo, la conciliazione tra lavoro e vita familiare rappresenta una delle sfide più complesse e spesso sottovalutate. Ritmi stagionali, precarietà occupazionale e una limitata disponibilità di servizi di supporto incidono profondamente sull'equilibrio delle famiglie, rendendo particolarmente difficile la gestione quotidiana dei carichi di cura. In questo contesto si inserisce l'iniziativa promossa dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, in collaborazione con FAILA EBAT Taranto, che attraverso l'Avviso dedicato alla promozione di misure di welfare aziendale in agricoltura intende offrire una risposta concreta a bisogni reali e diffusi.

La misura nasce con una dotazione complessiva di 190.000 euro e si configura non solo come un intervento economico ma come una vera e propria infrastruttura sociale. L'obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze strutturali, favorire le pari opportunità e rafforzare la coesione nelle comunità locali, intervenendo su uno dei nodi centrali della vita delle famiglie: la cura dei figli. Il sostegno è rivolto a lavoratrici e lavoratori agricoli, imprenditori e coltivatori diretti della provincia di Taranto, categorie spesso esposte a condizioni lavorative che rendono difficile accedere a servizi educativi e assistenziali continuativi.

Il contributo copre, in tutto o in parte, le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2026 per servizi destinati all'infanzia. Si tratta di un ventaglio ampio di opportunità che include rette per asili nido e agriasili per bambini fino a tre anni, ma anche servizi rivolti ai minori fino a quattordici anni. Tra questi rientrano centri estivi, fattorie didattiche e attività di baby-sitting, sia presso strutture autorizzate sia a domicilio. Particolare attenzione viene riservata ai periodi di chiusura delle scuole, momenti in cui le famiglie incontrano maggiori difficoltà nell'organizzazione della quotidianità.

L'entità del sostegno economico è calibrata per offrire un aiuto concreto e immediato. Il contributo può coprire da una a dieci mensilità, con un importo di 80 euro al mese per ciascun beneficiario, fino a un massimo complessivo di 800 euro. Una previsione particolarmente significativa riguarda i figli con disabilità, per i quali il contributo viene raddoppiato, arrivando fino a 1.600 euro. Questo elemento evidenzia una chiara volontà di intervenire in modo mirato sulle situazioni di maggiore fragilità, riconoscendo il peso aggiuntivo che grava sulle famiglie.

L'iniziativa si inserisce in una visione più ampia di welfare che supera la dimensione assistenziale e punta a generare cambiamenti strutturali. Sostenere le famiglie nei costi legati alla cura dei figli significa infatti incidere direttamente sulla qualità della vita, ma anche favorire una maggiore partecipazione al lavoro, in particolare da parte delle donne. In un settore come quello agricolo, dove il contributo femminile è spesso determinante ma non sempre adeguatamente valorizzato, interventi di questo tipo possono contribuire a riequilibrare le opportunità e a promuovere una maggiore inclusione.

Il rafforzamento del welfare aziendale in agricoltura assume quindi un valore strategico. Non si tratta soltanto di fornire un supporto temporaneo, ma di costruire condizioni più eque e sostenibili nel lungo periodo. Investire in servizi educativi e assistenziali significa anche rafforzare il capitale sociale dei territori, creando reti di sostegno che rendono le comunità più resilienti e coese.

Nel complesso, l'Avviso rappresenta un esempio concreto di come le politiche pubbliche possano intervenire in modo mirato su bisogni specifici, generando effetti positivi che vanno oltre il singolo beneficio economico. Sostenere le famiglie impiegate in agricoltura significa infatti sostenere l'intero sistema produttivo e sociale, promuovendo uno sviluppo più equilibrato e inclusivo. In questa prospettiva, il welfare aziendale non è più un elemento accessorio ma diventa una leva fondamentale per costruire comunità più giuste, capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro.
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