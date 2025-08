Consiglio Comunale:approvata all'unanimità delibera su sicurezza, tutela dei giovani e contrasto allo spaccio

"Chiarimenti su interventi potatura Piazza Federico di Svevia" (PD, Coalizione Civica e Cantiere Barletta). Operazione giudicata troppo drastica, come segnalato da associazioni ambientaliste, e ordinata direttamente dal sindaco bypassando uffici preposti allo scopo di liberare corpi illuminanti.

Il sindaco ha confermato di aver dato quell'ordine definendolo come sfrondatura, e non potatura drastica, operazione effettuata allo scopo di garantire illuminazione e sicurezza; "Intervento Polizia Locale presso scalo Bari Nord con arresto cittadino extracomunitario già destinatario di più decreti di espulsione" (Rocco Di Leo, Noi Moderati). Nello specifico l'interrogante chiede all'amministrazione di tributare un riconoscimento agli agenti che hanno effettuato il suddetto intervento. Richiesta che ha incontrato il parere favorevole del sindaco;

"Polveri giallo arancioni in zona industriale" (Coalizione Civica), in particolare sull'assenza di sviluppi in merito alle indagini sanitarie e sull'indagine della Procura della Repubblica.

A tale domanda ha risposto ancora il sindaco, il quale ha dichiarato di non aver ancora ricevuto notizie dagli organi preposti;

La risposta a questo quesito è giunta dall'assessore Giuseppe Di Leo, e dal collega Massimiliano Di Leo, i quali hanno illustrato le varie tappe amministrative riguardanti l'annosa vicenda dei lavori alla scuola D'Azeglio, non mancando peraltro di citare il fatto di come l'amministrazione abbia provveduto alla sistemazione temporanea delle classi di scuola materna e scuola primaria presso altri plessi scolastici. Una lunga serie di risposte che però non ha soddisfatto i consiglieri interroganti.

"Gestione 'amichettistica' dei biglietti evento Canne della Battaglia" (PD e Coalizione Civica), riguardante la nota polemica di questi giorni.

Domanda alla quale ha risposto in aula l'assessore Cilli, il quale ha dapprima dipinto in sostanza la vicenda più che altro come una polemica politica da parte degli interroganti, per poi precisare che i biglietti a disposizione del pubblico fossero effettivamente 150. L'assessore si è inoltre soffermato sul fatto che l'evento sia stato organizzato a costo zero da parte dell'amministrazione, in quanto finanziato con fondi regionali e ministeriali.

La risposta di Cilli non ha naturalmente convinto i consiglieri interroganti, in particolare Carmine Doronzo, il quale ha piuttosto accoratamente manifestato la sua insoddisfazione, tanto da costringere il presidente dell'assise Lanotte a dichiarare una breve sospensione dei lavori.

Al termine di una seduta durata quasi cinque ore, il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato tutte e cinque le proposte di delibera calendarizzate, tra cui tre debiti fuori bilancio derivanti da altrettante sentenze del TAR che hanno visto soccombente il Comune di Barletta, una importante variazione di bilancio di 19.700 euro derivante da finanziamenti regionali da destinare alla realizzazione di strutture per persone diversamente abili presso le litoranee di levante e di Ponente, ma soprattutto il particolarmente delicato punto riguardante "la richiesta di interventi e azioni urgenti per la tutela delle giovani generazioni, il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e la salvaguardia dell'immagine della città".L'introduzione di quest'ultimo punto, illustrato in aula dalla capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella, da dato vita a un accorato ma civile dibattito, con i consiglieri di maggioranza e il sindaco Cannito a rivendicare la bontà del lavoro svolto sinora, e i consiglieri di minoranza a incentivare l'amministrazione ad andare oltre la semplice risposta preventiva e repressiva mediante opere di socializzazione ed inclusione tramite iniziative sportive, culturali e quant'altro.Naturalmente non è certo mancata un po' di sana vis polemica da ambo le parti, soprattutto alla luce del lungo intervento del sindaco, il quale non ha mancato di rivendicare le sue posizioni in merito all'argomento sicurezza già espresse - non senza suscitare polemiche - qualche tempo fa.Al termine della lunga discussione l'assise ha approvato la proposta di delibera con 25 voti a favore e nessuno tra contrari e astenuti.Qualche patema d'animo in più per l'amministrazione è derivato in fase di votazione dei tre debiti fuori bilancio, dove le non poche assenze tra i banchi della maggioranza hanno fatto sì che i tre punti in questione siano stati approvati con il fatidico numero di 17 voti a favore e il non voto delle opposizioni.Passa invece all'unanimità dei presenti la proposta di delibera riguardante le strutture per disabili presso le litoranee.Per quanto riguarda le domande di attualità, formulate come da tradizione durante la prima ora dei lavori, gli argomenti toccati sono stati nell'ordine:Dopo l'approvazione delle cinque proposto di delibera in programma, in aula si è proceduto alla votazione in merito a due ordini del giorno, tra cui quello approvato all'unanimità riguardante la realizzazione un parcheggio in Via Traetta da destinare all'ospedale Dimiccoli, e che andrà a compensare la realizzazione di strutture sanitarie da parte dell'ASL.Non passa invece l'ordine del giorno presentato da Coalizione Civica sul conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi.A favore di quest'ultimo OdG hanno votato favorevolmente solo i 7 consiglieri di opposizione, a fronte di 15 voti contrari e un astenuto.Da segnalare infine la costituzione in aula del gruppo consiliare "Cantiere Puglia", con l'adesione dei consiglieri ex Dem Adelaide e Massimo Spinazzola.